Se realizará una jornada de capacitación en RCP y Primeros Auxilios

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, realizará una jornada de capacitación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y Primeros Auxilios el próximo sábado desde las 15 en las instalaciones del Servicio Municipal Territorial N° 1, ubicado en Fassina y avenida Alberdi.



La jornada estará a cargo de residentes de Emergentología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” con el objetivo de transmitir conocimientos en primeros auxilios desde los primeros años y para todas las edades, fomentando la responsabilidad y el compromiso en el cuidado de la salud comunitaria.



Destacaron que los talleres de RCP básica incluyen herramientas prácticas y teóricas para actuar de manera inmediata y eficaz ante situaciones de emergencia.



Se adaptan a cada población destinataria y están a cargo de profesionales de la salud, quienes de forma sencilla, a través de actividades lúdicas y dinámicas, explican las técnicas básicas de asistencia y cómo actuar o dónde llamar frente a este tipo de emergencias.



Asimismo, se hará entrega de botiquines comunitarios, destinados a vecinos y vecinas de los barrios Lourdes, 12 de Octubre y Trabajadores.

