Anticipando a una extraordinaria demanda, a la par con la expectativa in crescendo, los dirigentes de Racing pondrán en marcha este viernes desde las 17, en la portada del club, la preventa de entradas para el partido revancha con Huracán de Ingeniero White, por las finales de la Región Pampeana Sur del Torneo Federal Amateur.

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales del club, las localidades para la tribuna de la calle Cerrito tendrán un costo de 15 mil pesos, al igual que para la tribuna de cemento que da espaldas al arroyo Tapalqué y las de la platea techada 20 mil pesos.

A la par, y siguiendo con la tradición de las últimas semanas, este viernes a las 21 se sorteará un lechón listo para la mesa, cuyo bono donación tendrá el costo de 3 mil pesos la unidad y 5000 pesos dos números.

Los interesados podrán anticipar la compra al contacto 2284-533416 o acercarse a primera hora al lugar.