La UNICEN distinguió este lunes por la tarde a la cineasta Lucrecia Martel con el título de Doctora Honoris Causa por su trayectoria artística e intelectual y su compromiso con la educación pública.

El acto se realizó en Espacio Incaa - Unicen (Centro Cultural Universitario) con un público que colmó las instalaciones y ovacionó de pie a la directora salteña, y la presencia de autoridades municipales y universitarias, encabezadas por el rector Marcelo Aba.

La distinción, la máxima que concede la Universidad, fue impulsada por la Facultad de Arte, representada por su decana Daniela Ferrari y acompañada por docentes, nodocentes, graduados y estudiantes.

“Estamos muy felices de que a partir de este momento integres nuestro claustro. Es un acto de justicia poética y política promovido por nuestra Facultad de para reconocer el trabajo de una de las voces decisivas en la renovación del cine argentino y de su enorme compromiso en la defensa de la educación pública. Distinguir a Lucrecia Martel es tomar partido, enunciar en qué parte del mundo queremos estar, qué clase de país y de arte queremos construir” resaltó Aba en el comienzo de su alocución.

Posteriormente, la Dra. María Emilia Zarini Libarona, directora de la Maestría en Artes Audiovisuales (Facultad de Arte), tuvo a su cargo el laudatio para la investidura académica.

A través de una carta, expresó la admiración y gratitud por la obra de la realizadora salteña, recorriendo momentos fundamentales de su filmografía y recuperando una de las búsquedas que atraviesan su producción artística: la necesidad de encontrar un destino común para una patria que ha conocido demasiados tropiezos y pocos intentos reales de construirlo.

Tras recibir el diploma, Martel agradeció la distinción con palabras emotivas y convocó a fortalecer el papel de las universidades como instituciones generadoras de conocimiento y capaces de aportar a la transformación de la historia. “El conocimiento tiene que llegar a la gente que lo necesita”, subrayó.

También volvió sobre una preocupación central de su pensamiento: la posibilidad de construir colectivamente un destino común, llamando a no naturalizar las desigualdades ni las fracturas sociales y a imaginar otros horizontes como patria.

“No podemos hacer un país humillando a una parte enorme de nuestra población, permitámonos la fantasía de una refundación”, concluyó.

La primera jornada de la visita de Lucrecia Martel culminó con la entrega de sellos al público de su documental “Nuestra Tierra”, conversando y firmando ejemplares con todos los que se acercaron, para finalizar con su proyección.

Este martes en la sala La Fábrica, dictará una clase magistral (los cupos ya están agotados) denominada “Cuándo empieza y cuándo termina una película”.