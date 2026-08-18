Inicia el ciclo "Cine agenda" en el Teatro Municipal

En el marco del calendario de actividades del Teatro Municipal, el Municipio de Olavarría presenta el ciclo “Cine Agenda”, una propuesta que se desarrollará mensualmente desde agosto hasta noviembre y que marca el regreso del cine a la sala del Teatro.

Desde hace aproximadamente 20 años no se proyectan películas por fuera de eventos específicos como la Muestra de Cine Nacional “Lucas Demare”, el Encuentro de Cine Latinoamericano, Cine en Vacaciones y el Festival de Cine Latinoamericano FELCO.

La primera función del ciclo tendrá lugar el jueves 20 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita. En esta ocasión se proyectará el largometraje “La mujer sin cabeza” (2008), escrito y dirigido por la reconocida cineasta salteña Lucrecia Martel.

La película, calificada para mayores de 13 años, es una de las obras más destacadas del cine argentino contemporáneo. La invitación es abierta a toda la comunidad a ser parte de esta vuelta del cine al Teatro y a disfrutar de un espacio de encuentro en torno al séptimo arte.

La trama sigue a Verónica (María Onetto), una mujer de la burguesía del norte argentino que, tras un incidente en una ruta de Salta, entra en un estado de alienación y desconexión con su entorno. Tras confesar el hecho a su marido, su círculo de influencia intenta convencerla de que el incidente no tuvo víctimas humanas, procediendo a eliminar cualquier rastro de evidencia para protegerla.

Más allá de su premisa, la obra constituye una aguda crítica social sobre la complicidad y la negación de las clases privilegiadas. A través de un diseño de sonido hiperrealista y encuadres fragmentados, Martel logra transmitir al espectador la confusión y el extrañamiento que experimenta la protagonista.

Ficha Técnica

– Dirección y Guion: Lucrecia Martel.

– Elenco Principal: María Onetto, Claudia Cantero, César Bordón, Daniel Genoud, Inés Efron y María Vaner.

– Coproducción: Participación de la productora española El Deseo, de los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar.

– Reconocimientos: Nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes y ganadora de múltiples Premios Sur.