Creció notablemente la demanda de empleo en el último trimestre en Olavarría



El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, presentó un informe sobre las herramientas de intermediación laboral disponibles y un diagnóstico del escenario de empleo local durante el tercer trimestre de 2026.

Las estadísticas recopiladas abarcan los meses de julio a septiembre, donde se concretaron 351 atenciones presenciales, que comprendieron desde entrevistas presenciales para la elaboración de perfiles laborales, confección de currículums hasta consultas generales sobre vacantes de empleo.

El informe – confeccionado por la Dirección de Formación, Innovación y Empleo – reflejó que 80% de las personas que se acercan a la Oficina de Empleo se encuentran desocupadas o subocupadas.

Si a esto se suma que se recepcionaron 636 curriculums sin entrevista presencial, se logra a partir de los números interpretar una situación compleja en cuanto a la demanda de empleo local.

Entre julio y septiembre se evidenció un incrementó en la recepción de curriculums en formato papel y por vías digitales, es decir, a través del correo electrónico y el chatbot de MIO.

En septiembre, a partir de una búsqueda laboral masiva para una entidad deportiva, se recibieron los perfiles de 139 personas sin entrevista presencial y por correo electrónico llegaron los curriculums de 497 personas.

Respecto a quienes acuden a la Oficina de Empleo por el Fondo de Desempleo, la cantidad de personas con cita para tramitar este seguro se mantuvo e incluso presentó un leve incremento (en septiembre alcanzó a 30 personas, lo que representó más de la mitad de concurrencia de ese mes).

Asimismo, la proporción de entrevistados que percibe este beneficio pasó del 26,9 % en julio al 54,5 % en septiembre; esto refleja que en el último mes más de la mitad se encontraba en dicha situación, lo que indica personas en situación de desempleo reciente.

Sobre el total de las personas que se acercan a la oficina durante el trimestre, la participación de hombres y mujeres es semejante (52,2% y 47,8% respectivamente) y las edades son diversas aunque la población de hasta 45 años alcanza más del 50% del total. Se trata de población joven con capacidad laboral.

También destacaron que en el último mes se incrementaron las entrevistas de personas de más de 55 años que se encuentran en búsqueda de empleo.

Esta situación contrasta notablemente con la oferta de empleo vigente en Olavarría. Si bien desde la Dirección de Formación, Innovación y Empleo se llevan a cabo vinculaciones e intermediaciones de manera constante, en el mismo trimestre se registraron solo 15 vacantes ofrecidas por el sector productivo, comercial e institucional local.

Pese a que el servicio de intermediación laboral municipal alcanzó un desempeño altamente positivo —con 6 inserciones efectivas (40 %) y 4 en proceso (26,6 %)—, el contexto general refleja que la capacidad de absorción del mercado resulta insuficiente ante el volumen de personas en búsqueda activa.



Capacitaciones



Frente a este escenario, se informó que la Dirección no solo orienta sus esfuerzos a la intermediación laboral, sino que “asume un rol activo en el fortalecimiento de la empleabilidad a través de la formación continua”.

Se puntualizó que la dependencia lleva adelante una serie de capacitaciones destinadas a estudiantes de nivel secundario y terciario orientadas a brindar herramientas concretas para la inserción en el mundo del trabajo.

Estas propuestas abordan transversalmente la construcción del perfil profesional, la elaboración de currículum vitae, el desempeño en entrevistas, la navegación en canales de búsqueda y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.

Con el objetivo de descentralizar y democratizar el acceso a estas herramientas, se contempla la realización de talleres abiertos de confección de CV y preparación laboral, los cuales se dictarán en el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT), así como de forma itinerante en los distintos servicios territoriales y localidades del partido.



¿Cómo contactar con la Dirección de Formación, Innovación y Empleo?

Teléfonos: 422135 / 422195

Correo electrónico: direcciondeempleo@olavarria.gov.ar

MIO: 2284 – 229029.

Las búsquedas laborales vigentes son publicadas a través del sitio Invertir: invertir.olavarria.gov.ar/servicios/portal-de-empleo/