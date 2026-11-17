Con una gran respuesta de público se realizó el pasado viernes una nueva edición del festival comunitario “El Fogón de la Amistad”, la cita de la Escuela Primaria N° 49 “Bartolomé Mitre” que convoca a través de música en vivo y propuestas gastronómicas tradicionales.

A lo largo del día los asistentes pudieron recorrer distintos puestos de emprendedores locales, disfrutar de un esmerado servicio de cantina con sabores típicos y compartir espectáculos artísticos en vivo.

El escenario principal ofreció la presentación de los estudiantes junto a sus docentes, las familias con la participación del músico local Martín Barraza.

Diego Espinoza junto a otros artistas aportaron repertorios folklóricos y populares, como Taller de Folclore Las del Parque, Herencia Serrana, Retumbo Sachero, Claudia Cairo, Enape Band.

​Asimismo, el paseo de feriantes permitió visibilizar el trabajo de artesanos y emprendedores de la zona, en el marco de una propuesta integral que buscó abrir las puertas de la escuela pública hacia toda la sociedad olavarriense.

Tras el exitoso desarrollo del festival, las autoridades de la institución y de la entidad coorganizadora hicieron llegar su reconocimiento a todos los actores que hicieron posible la jornada.

​Por su parte, la directora de la Escuela N° 49, Daiana González, expresó su emoción por la respuesta obtenida: “Vivimos una noche inolvidable que refleja el verdadero sentido de pertenencia de nuestra comunidad. Queremos agradecer profundamente a las familias, a los exalumnos y a cada vecino que se acercó a compartir, como también al cuerpo docente y auxiliares que pusieron el corazón en cada detalle organizativo”.

“Cuando la escuela abre sus puertas y la comunidad responde con este abrazo, se reafirma nuestro rol social y educativo” destacó.

​En la misma línea, desde la Asociación Cooperadora, la presidenta Gabriela Sánchez destacó el esfuerzo conjunto y el aporte cultural de la jornada

“Estamos enormemente agradecidos con los feriantes y emprendedores que apostaron a esta propuesta, y muy especialmente a todos los artistas locales que nos regalaron su talento de manera tan generosa. El éxito de este fogón es el resultado del trabajo en equipo y nos impulsa a seguir proyectando mejoras para nuestros alumnos y nuestra querida escuela” enfatizó.