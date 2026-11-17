

Cada 17 de noviembre se celebra mundialmente el Día de la Construcción, en conmemoración a la construcción del Canal de Suez, inaugurado en 1869. La fecha fue establecida en 1955.



Las energías renovables cada vez ganan más terreno en la industria, vida cotidiana, agrícola y en muchos otros aspectos, impulsadas para la protección del medio ambiente y en muchos casos, satisface una necesidad donde la electricidad convencional no lo hace.



Eduardo Martinez, quien está al frente de EMARK, una empresa familiar que comenzó (y continúa) con la fabricación de aberturas de aluminio y hace dos años se volcaron al rubro de las energías renovables, específicamente la solar, volcada para la vivienda, pymes y el campo.



“Somos un equipo de cuatro personas, familia, que nos capacitamos con muchos cursos y por suerte hoy estamos tapados de trabajo, ya contamos con más de 20 obras realizadas y tenemos más en proceso”, destacó Martinez sobre el rumbo que tomó la empresa familiar.



Con presencia en Olavarría, Benito Juárez, Chillar, Chaves y otras ciudades de la región, sostuvo que el campo los ha recibido muy bien pero que hoy en día sus mayores clientes son las pymes. “La industria busca achicar las facturas eléctricas, que han venido con mucho aumento, entonces se vuelcan a esta tecnología y son otros costos de funcionamiento”.



En los campos, indicó que una de las mayores demandas es la bomba por energía solar, que reemplaza a los molinos para el suministro de agua. A los motorhome, los equipan con paneles para funcionar sin suministro eléctrico convencional.



Dentro de los beneficios, explicó que más allá de la reducción de la tarifa en las boletas, dependen de los tres sistemas que se dedican a instalar, cada uno pensado para cada cliente y necesidad.



Otra clave es el poco mantenimiento necesario, a la inversión inicial solo se suma una limpieza semestral de los paneles, de la cual se encarga EMARK.



En primer lugar mencionó el off-grid pensado para zonas rurales donde no hay red eléctrica, que genera, almacena y gestiona la energía para abastecer a las viviendas y todo el equipo necesario, mediante baterías.



El sistema híbrido “hace que se pueda tener almacenamiento en baterías y seguir conectado a la red todo el tiempo y en la noche usar la energía de la batería para brindar electricidad, generando un ahorro importante. En el caso de que se agote, se vuelve a conectar a la red y si se corta la luz tenés esa batería”.



Indicó que se asemeja a un sistema de UPS clásico, utilizado para computadoras y en oficinas, pero a gran escala. “Son baterías que duran unos 8.000 ciclos de carga, alrededor de unos 20 años de vida útil y tienen una garantía de 10 años”, resaltó sobre la durabilidad.



El restante, on-grid, señaló que es especial para las pymes ya que la energía del día se utiliza para el autoconsumo y el excedente se inyecta a la red eléctrica, en Olavarría, a Coopelectric. También de manera inversa, si el consumo es mayor que la potencia entregada por los paneles, ingresa electricidad de la red para suministrar lo necesario.

“Es uno de los que presentan un mayor ahorro en general”, destacó Martínez.



Certificación y confianza



El titular de EMARK remarcó que sólo trabajan con componentes de empresas reconocidas a nivel nacional y mundial como Sol Planet, Felicitysolar, Luxpower, Huawei, Jinko Solar y Deye, de las cuales son instaladores certificados, por lo que los clientes aseguran los más altos estándares de instalación y las garantías que ofrece cada marca de los equipos.



“Trabajamos con un gran equipo y certificamos cada obra con el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, hacemos todo como corresponde para llevarle tranquilidad a quienes confían en nosotros. Que sepan que estamos avalados por las mejores empresas del mundo”, sostuvo Martínez.



Su local para atención se encuentra en España 3606 y los presupuestos pueden consultarse al 2284-535225. Ofrecen hasta seis cuotas sin interés con Banco Provincia.



“Animo a la gente a que se acerque, que consulte porque es el futuro, la energía va a seguir subiendo y el que puede hacer la inversión, una sola vez, el día de mañana le queda gratis el sistema y colabora con el medio ambiente”, enfatizó.

