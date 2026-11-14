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Hubo presencia olavarriense en el SouthFit Challenge

En el Pabellón América del Parque Olímpico de la Juventud, se completó una nueva edición del Atomik SouthFit Challenge 2026 y fue con presencia olavarriense.

Sabado, 14 de noviembre de 2026 a las 17:30

Por Redacción

Deportistas de Olavarría dijeron presentes en la 14° edición del Atomik SouthFit Challenge.

Una de las competencias de CrossFit más importantes de Argentina tuvo a cientos de atletas de todo el país y también presencia olavarriense en las diferentes categorías.

En la categoría Élite Individual compitió Candela Bocchio y quedó a una posición de ingresar a la Final. Finalizó 16° con una destacada actuación. También en individual, pero en la categoría RX Individual compitió Laura Laffitte.

Por último, Micaela Mónaco y Gerson Herrera integraron el Team TSC junto a Maira Osez y Diego Correa en la modalidad de cuarteto.

 

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