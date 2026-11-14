Hubo presencia olavarriense en el SouthFit Challenge

Deportistas de Olavarría dijeron presentes en la 14° edición del Atomik SouthFit Challenge.

Una de las competencias de CrossFit más importantes de Argentina tuvo a cientos de atletas de todo el país y también presencia olavarriense en las diferentes categorías.

En la categoría Élite Individual compitió Candela Bocchio y quedó a una posición de ingresar a la Final. Finalizó 16° con una destacada actuación. También en individual, pero en la categoría RX Individual compitió Laura Laffitte.

Por último, Micaela Mónaco y Gerson Herrera integraron el Team TSC junto a Maira Osez y Diego Correa en la modalidad de cuarteto.