Gas: la inscripción al nuevo subsidio genera dudas y grises y expone la brecha digital

Olavarría dejó de tener subsidios automáticos por Zona Fría y el recorte se sentirá en las facturas de gas a partir de diciembre. A las dudas sobre quiénes pueden conservar algún tipo de beneficio y cuánto aumentarán las boletas se suman dificultades: la inscripción al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef) es online y, para muchas personas, especialmente adultos mayores, completar el trámite es un obstáculo.

“Las consultas son incesantes, todo el día”, señalaron desde la Liga de Consumidores y Usuarios Ama de Casa en diálogo con el diario “La Capital” de Mar del Plata.

Camuzzi confirmó que el recorte comenzará a reflejarse en las facturas a partir del mes próximo, por lo que el momento de hacer el trámite es ahora.

Según el régimen definido por el Gobierno nacional, podrán acceder los hogares cuyos ingresos netos, sumando a todos sus integrantes, sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec.

Con los datos de octubre, esa referencia equivale hoy a ingresos mensuales menores a aproximadamente $5.070.001 por grupo familiar.

También podrán ser incluidos los hogares que, sin pertenecer al segmento de mayores ingresos, tengan entre sus integrantes a alguien con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), con Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el caso de Olavarría, la ubicación geográfica no impide pedir el beneficio, ya que la ciudad está dentro de las zonas bioambientales alcanzadas por el régimen focalizado. Pero sus habitantes ya no lo reciben de manera automática y deben cumplir los requisitos.

El descuento previsto es del 20%, con una aclaración importante: no se aplica sobre el total de la factura, sino sólo sobre el precio del gas de los consumos base. Quedan afuera otros componentes, como el transporte, la distribución y los impuestos, por lo que el impacto final puede ser distinto del porcentaje anunciado.

Además, la normativa fija condiciones patrimoniales que pueden dejar a los hogares fuera: tener al menos un automóvil de tres años de antigüedad o menos (salvo que algún integrante tenga CUD), poseer en conjunto tres o más inmuebles, o que algún integrante tenga una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios. Son los puntos que más inquietud generan, sobre todo cuando la titularidad de un bien no implica disponibilidad económica ni capacidad real para afrontar el costo de los servicios.

Cómo inscribirse al RESEF. Los usuarios deben ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios y completar la inscripción al RESEF.

Antes de empezar conviene tener a mano el último ejemplar vigente del DNI, el CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y un correo electrónico personal de uso frecuente. También hacen falta los números de medidor y de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que figuran en las facturas de electricidad y gas por red.