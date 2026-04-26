A 21 años del hallazgo de Mara Navarro, un caso que sigue sin justicia

Este domingo 26 se cumplen 21 años del hallazgo de los restos de Germán Esteban Navarro, un caso que, pese al paso del tiempo, permanece sin esclarecimiento en la Justicia y sigue generando interrogantes.

Mara tenía 17 años cuando fue visto por última vez el 28 de octubre. Meses después, en abril del año siguiente, fueron encontrados algunos restos en un descampado: 18 costillas, el cráneo, ocho vértebras y una parte de un pie. Las pericias determinaron que el cuerpo había permanecido en ese lugar desde el mismo día de su desaparición.

En vida, Mara había manifestado su deseo de someterse a una cirugía de reasignación de género, en un contexto social y legal muy distinto al actual, donde la identidad de género aún no contaba con reconocimiento normativo.

Un mes antes de su desaparición, según relató su madre, le había contado que un grupo de policías lo había subido a un patrullero y obligado a participar de una fiesta sexual en una comisaría, un testimonio que sumó gravedad al caso pero que nunca derivó en avances concretos en la investigación.

“Estuvo tirado a 14 cuadras de mi casa por seis meses. Durante ese tiempo decían que se había fugado del hogar, mientras que yo sostenía que estaba desaparecido. Pienso que la policía quiso hacer desaparecer el cuerpo con químicos, porque los huesos estaban pelados y sin rastros de piel”, expresó tiempo atrás Graciela Alderete, madre de Esteban, en declaraciones públicas.

A más de dos décadas del hallazgo, el caso sigue sin responsables ni condenas. El recuerdo de Esteban Navarro se mantiene vigente, al igual que el reclamo de verdad y justicia.