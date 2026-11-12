Gran demanda para participar de la feria de la Fiesta Aniversario de Olavarría

Una larga fila de emprendedores y artesanos se formó esta mañana de jueves en la sede de la Secretaría de Desarrollo Económico en Moreno 2765 para poder inscribirse en la feria de artesanos, productores y emprendedores que formará parte de la celebración por un nuevo aniversario de la fundación de Olavarría.

Desde el Municipio comunicaron que la inscripción se extenderá hasta el miércoles 18 de 8 a 14. También se informó que habrá cupos limitados.

Los emprendedores se mostraron muy entusiasmados con la posibilidad de participar y ofrecer los productos y para muchos de ellos es la primera oportunidad que se sumarán a la Fiesta Aniversario que se concretará este año el mismo miércoles 25 de noviembre.

En diálogo con este medio Lucrecia, de Cubanitos La Vaquita destacó que lleva adelante el emprendimiento desde hace 17 años y siempre ha participado de la celebración.

Por su parte Natalia Castro produce velas y también quiere estar presente en el evento. Miguel Testa es artesano en madera y es la primera vez que se anota para participar.

Graciela Silva de Dulce día, produce jugos naturales y también hizo la fila para poder anotarse esta mañana entre los productores que estarán presentes el 25 en el parque "Helios Eseverri".