Falleció en Mar del Plata un olavarriense que sufrió un paro cardiorrespiratorio en la playa

El olavarriense Marcelo César Cea, de 60 años, falleció este miércoles luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en la playa del Torreón del Monje. Cea fue asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y trasladado de urgencia en código rojo por una ambulancia.

Según el reporte oficial de ingreso hospitalario, Cea llegó al establecimiento a las 12:21, sin acompañantes, luego de haber sufrido una repentina pérdida de conocimiento mientras se encontraba en el sector de playa.

Ante la gravedad del cuadro, personas que se encontraban en el lugar iniciaron las maniobras de RCP, que posteriormente fueron continuadas por los profesionales del servicio de emergencias.

Tras el traslado de urgencia, el paciente quedó alojado en el Servicio de Emergencia y Trauma del HIGA, donde dejó de existir pese al esfuerzo de los profesionales.

Cea era hijo del prestigioso pediatra olavarriense Omar César Cea.