Quién es Alejandro Scionti, el árbitro de Deportivo Norte-Racing

Si la actuación el pasado viernes de Enzo Gutiérrez dejó mucha tela para cortar, los antecedentes del árbitro para la revancha que disputarán Deportivo Norte y Racing este sábado en Mar del Plata son inquietantes.

En la búsqueda en el amplio universo virtual aparece en primer término una actuación muy observada en un partido de Gimnasia de Chivilcoy (de la ciudad del ex árbitro Gustavo Bassi) y apuntado por contar con arbitrajes siempre “amigables”.

Durante un análisis de su actuación de un compromiso ante Douglas Haig de Pergamino aparecen tres incidencias en las que favorece groseramente al equipo albiverde.

También se lo ve lamentablemente en el centro de la escena de un partido muy polémico entre Alba Argentina y Provincial en octubre de 2025, por el campeonato de la Liga Totorense, donde fue víctima de una artera agresión por parte de un futbolista de estos últimos.

Scionti, además, ya tiene apariciones como cuarto árbitro en la Liga Profesional.