Murió “Paolo, el rockero”, el personaje que marcó la TV de los 80

Los +50 pueden dar testimonio mejor que nadie. “Paolo, el rockero” se hizo inolvidable en la década del 80 con sus actuaciones en Badía & Cía, Feliz Domingo y muy pocos reparaban en su verdadera identidad.

Sí se sabía por acá que Jorge Juan Montejo era tandilense. En su ciudad a las 21.16 de este miércoles, se apagó su vida. Murió a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, donde estaba internado por una infección respiratoria.

Sus participaciones quedaron en el recuerdo. Su figura, sus expresiones, su vestimenta: la vincha, el pelo largo, el morral multicolor y expresiones como “¡Uhhh, loco!”, “¿Entendés, chabón?”, “Qué mala onda” y “Mató la onda, loco”.

“Paolo, el roquero” se convirtió en un ícono de la televisión argentina de las décadas de 1980 y 1990. Aquella caricatura nació en 1986, luego de que Daniel Ripoll, fundador de la revista Pelo, le sugiriera incursionar en la interpretación.

Montejo relató que armó el look con elementos de cotillón y que el nombre surgió por una cuestión de imagen: “No se podía llamar Johnny, tenía que ser Paolo”. El inolvidable Juan Alberto Badía completó la identidad al bautizarlo como “el rockero”, convencido de que “los hippies se iban a extinguir, pero los rockeros no”.

El debut de “Paolo, el rockero” se produjo en Badía & Cía. Luego se sumó a Feliz Domingo, donde sus monólogos alcanzaron a una audiencia masiva, y participó en otros programas como De carne somos, El gordo y el flaco, Siempre sábado, Palermo Hollywood y Peligro sin codificar.

Cuando su estrella mediática se fue extinguiendo, Montejo regresó a Tandil para seguir sus tratamientos de salud y realizar presentaciones en eventos locales

La carrera de Montejo también tuvo lugar en el cine. Formó parte de Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror, estrenadas en 1987, además de Extermineitors IV: Como hermanos gemelos, de 1992.

Con el paso de los años, los problemas de salud y las adicciones lo alejaron de los medios. Montejo estuvo internado durante tres meses en un neuropsiquiátrico de Buenos Aires, donde recibió tratamiento por una depresión y por consumo de drogas.

“Lo del psiquiátrico tiene que ver con mi inestabilidad emocional y adicción a las drogas, lo cual fue deteriorando mi vida”, explicó en una entrevista con Teleshow.

Los últimos años encontraron a Montejo en Tandil, la ciudad que lo vio nacer y sobre la que constituyó su definitivo lugar en el mundo.

Su salud física, ya muy deteriorada, se vio afectada emocionalmente por la muerte de sus padres. Pasó sus últimos años en una residencia, donde las complicaciones con una enfermedad respiratoria terminaron causando su muerte. Los ecos de su inolvidable creación se escucharán esta jornada más que nunca. (Fuente: Infobae)