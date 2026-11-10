Cómo es el equipamiento que fortalecerá el sistema de salud de Olavarría



La semana pasada, el Municipio anunció que a través de la firma de un convenio con Diagnóstico del Centro, los pacientes del sistema público de salud que necesiten una resonancia van a poder hacerla con tecnología de última generación. Se adelantó además que se está avanzando en las gestiones para que en el corto plazo también puedan atenderse los afiliados de IOMA.

Fernando Rojas Aguilo integra el directorio del grupo Diagnóstico del Centro y se refirió al aporte del sector privado en la tecnología médica de una ciudad. Reconoció que los resonadores son un tipo de equipamiento muy caro de mantener y que resulta casi imposible de afrontar para los estados locales.

En diálogo con este medio se refirió al convenio firmado con el Municipio. Consultado sobre cómo surgió esta posibilidad de aunar los esfuerzos y poner a disposición del sector público la capacidad instalada, Rojas Aguilo apuntó: “Es una necesidad que ya hace tiempo veníamos viendo y por ende también hablándolo con el municipio. Olavarría es una ciudad muy grande con una demanda importante en diagnóstico por imágenes”.

“Muchos pacientes de Olavarría y de la región como es el caso de La Madrid, Laprida, Bolívar acudían a nuestros centros de Azul o de Tandil porque en Olavarría en estos momentos hay un solo resonador, que es el nuestro, ubicado en la sede de Diagnóstico del Centro en Avenida de los Trabajadores 3347”.

“Sabíamos que estábamos necesitando un cambio de tecnología y lo veníamos hablando. El resonador cerrado del Hospital Municipal dejó de funcionar en el año 2021 y no se pudo volver a arreglar. Son inversiones realmente muy grandes”, admitió el empresario.

“Nosotros tenemos un convenio con este municipio y con todos los municipios de las ciudades en las que estamos, porque lo más común es que los efectores públicos tengan tomógrafos pero no resonadores, el único caso que tenía un resonador era el Municipio de Olavarría”, repasó.



Inversión y alianza



Rojas Aguilo describió un panorama en el cual el sector público no podría dar respuesta por sí solo a la demanda en diagnóstico por imágenes.

“Resulta muy caro arreglar un resonador pero también es muy caro mantenerlo, por la carga de helio, el mantenimiento preventivo y la compra de cada repuesto, cuyo valor siempre hay que pensarlo en dólares”, detalló.

“Para un municipio es muy pesado tener un resonador y realmente quizás los casos necesarios son pocos. Para cubrir los costos de un resonador, hay que pensar en hacer entre al menos entre 300 y 400 estudios por mes para cubrir los costos y generalmente un hospital municipal podría hacer tal vez 50, 60 estudios”, graficó.

Explicó que es necesario que el sector público cuente con un tomógrafo porque es un tipo de equipamiento que suele usarse para los casos urgentes.

Sobre la renovación del equipamiento del centro de diagnóstico, Rojas Aguilo se refirió a la compra de dos resonadores para el centro de diagnóstico ubicado en la zona norte de la Ciudad.

“Lo cierto es que nos habíamos quedado atrasados en tecnología y son inversiones muy grandes. Puntualizó que una de las incorporaciones es un resonador abierto, con una resolución de 0,35 Tesla, comparable a los que existen en Tandil. Ese equipo ya está instalado y en los próximos 20 días se terminará de armar para comenzar a funcionar".

“Con ese resonador mejorará muchísimo la calidad diagnóstica que hay en la Ciudad y también la comodidad para el paciente”, aclaró y detalló: “Ambos resonadores, incluso el abierto, al tener más potencia necesita menos tiempo para sacar una calidad de imagen diagnóstica confiable”.

“Cuanto más potencia tiene, baja el tiempo de permanencia. Por ejemplo, en el abierto no será necesario que el paciente permanezca una hora sino media y eso nos dará más capacidad porque podremos hacer más estudios por hora”, explicó.

Sin embargo, Rojas marcó que “el cambio más importante es el resonador que ya llegó al puerto y calculamos que en 20 días puede estar en Olavarría, para estar operativo a fines de diciembre”.

El equipo nuevo es un Philips Ingenia dStream, de 1,5 Tesla. Es un resonador cerrado cuyo túnel es 10 centímetros más ancho que los comunes, que son de 60 centímetros.

Rojas explicó que solo ciudades como Mar del Plata, La Plata o Buenos Aires cuentan con este tipo de equipamiento en la actualidad.

Detalló que es ideal para pacientes que padecen claustrofobia o aquellos con sobrepeso.

“Son 10 centímetros más y eso permite que ingresen pacientes de hasta 250 kilos. Antes los pacientes con obesidad tenían que hacerlo sí o sí en uno abierto y había estudios que necesitaban hacerlos en uno cerrado por la complejidad del estudio, fueran oncológicos, neurológicos o cardíacos”, estimó.

La evolución tecnológica demanda también actualizar los conocimientos y habilidades del personal técnico que opera cada equipo.

“La verdad que tenemos muy buen capital humano, hay muchos técnicos que trabajan en el hospital y también con nosotros”, confió Rojas.

“Dentro de los tiempos que tenemos está pautada una capacitación con técnicos especializados. También se incorporaron recursos nuevos porque estamos ampliando lo que se llama baja complejidad, por ejemplo los equipos para realizar mamografías, ecografías y densitometrías”, describió.

Rojas admitió que estas inversiones permitirán que Olavarría recupere cierta centralidad en la atención médica en la zona de influencia y agregó otro condimento: que la llegada de pacientes puede actuar también como dinamizador del comercio y de otros servicios de la Ciudad.

“Veo cuando va alguien a atenderse a Tandil, generalmente hablo y me dicen que están de paso, pero además, pasean, tienen que comer, tomar un café, parar en un hotel. También hay que pensarlo como recursos que ahora van a quedar en Olavarría”.