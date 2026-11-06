Olavarría contará con dos nuevos resonadores

La Municipalidad de Olavarría firmó un convenio público-privado con Diagnóstico del Centro, que está renovando su área de Resonancia Magnética con dos equipos nuevos. A raíz de este acuerdo, los pacientes del sistema público de salud que necesiten una resonancia van a poder hacerla con tecnología de última generación. Además, se está avanzando en las gestiones para que en el corto plazo también puedan atenderse los afiliados de IOMA.



Los equipos son un Philips Ingenia 1.5 Tesla dStream y un resonador abierto Neusoft de 0,35 Tesla. Uno va a funcionar en San Martín 3092 y el otro en la sede de Diagnóstico del Centro, en Avenida de los Trabajadores 3347.



Cabe destacar que el Hospital Municipal desde el 2021 no tiene el resonador en funcionamiento, los estudios son garantizados en el sector privado. Luego de reuniones y distintas gestiones con la empresa, que está invirtiendo en dos equipos nuevos para Olavarría, se concretó un acuerdo público-privado. En este esquema, el sector privado hace la inversión y se hace cargo de los costos de la tecnología. El Municipio usa esa capacidad instalada para garantizar el acceso de los pacientes del sistema público mediante un pago por prestación.



Desde una mirada de la salud como una sola, esta decisión no implica resignar prestaciones ni achicar la presencia del Municipio. Al contrario, le permite garantizar el acceso a una mejor tecnología haciendo un uso responsable de los recursos públicos.





Dos equipos para distintas necesidades



El Philips Ingenia 1.5 Tesla dStream digitaliza la señal directamente en la bobina, lo que permite obtener imágenes de alta definición. Se usa en neurología, columna, sistema musculoesquelético, abdomen, mama y angiografía, entre otras áreas. También permite estudios de alta complejidad, como la resonancia multiparamétrica de próstata, la perfusión cerebral y los estudios cardíacos. Su túnel de 70 centímetros de diámetro es más amplio, y tiene herramientas para acortar los tiempos del estudio y reducir el ruido. Esto lo hace más cómodo para niños, adultos mayores y personas con ansiedad.



El resonador abierto Neusoft de 0,35 Tesla tiene un diseño que reduce la sensación de encierro. Es una alternativa para pacientes con claustrofobia, personas con movilidad reducida, adultos mayores, niños o quienes tienen dificultades para mantener ciertas posiciones durante el estudio. Permite estudiar distintas regiones del cuerpo, incluso el cuerpo entero.



Más recursos para el sistema de salud



Con esta prestación ya garantizada, el Municipio invertirá el próximo año en la actualización del tomógrafo y en un autoclave, que es un equipo de esterilización. Esta inversión forma parte del Plan Director de Salud, que se viene cumpliendo a lo largo de estos tres años dentro del Plan de Inversión Trienal en Infraestructura y Tecnología Médica.



Además de las obras estructurales y los recursos humanos, el plan director incluye la adquisición de tecnología médica, es decir, los instrumentos con los que se diagnostica y se trata a los pacientes. Para definir las prioridades se tomó en cuenta el aporte de los jefes de servicio y de los médicos asistenciales que están en contacto directo con el paciente.



“El convenio también tiene una mirada estratégica. El sistema de salud local ya atiende pacientes de toda la región, y estos dos resonadores amplían la capacidad de diagnóstico de la ciudad. Así se reducen los traslados a otros centros urbanos y se refuerza el papel de Olavarría como polo sanitario del centro de la provincia de Buenos Aires” sostuvieron desde el Municipio.

