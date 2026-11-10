

Docente universitario, referente en la política sanitaria durante la administración comunal encabezada por Helios Eseverri, el Dr. Raúl Pitarque sostuvo que el ratio de cantidad de médicos por cada 10 mil habitantes que presenta Olavarría “habla bien de la accesibilidad a la atención médica” en el Partido.



“Con otros lugares del país realmente la diferencia es abismal. Olavarría y el centro de la provincia de Buenos Aires conforman una zona beneficiada por su riqueza de todo tipo -minera, agropecuaria y demás- y hace que los profesionales se radiquen en nuestra ciudad” dijo.



Pitarque observó “un hecho muy importante es que hace 20 años tenemos una Facultad de Salud, que produce muy buenos médicos y muchos de ellos son los que están reemplazando a las camadas anteriores y eligiendo especialidades incluso que antes no había con tanta cantidad, como es pediatría o medicina general”.



“La calidad de nuestros egresados es excelente. La gran mayoría que rinde para las residencias ocupan los primeros lugares y eso habla muy bien. Todavía es un número relativamente pequeño de alumnos, la relación docente - estudiante es muy cercana. En las grandes ciudades hay un docente cada 200 estudiantes y acá estamos lejos de esa cifra” diagnosticó.



Sin embargo, planteó incertidumbre para el futuro: “Las universidades cada vez tienen menos presupuesto, un docente que está formando a un profesional de la medicina gana 300/400 mil pesos y uno se pregunta qué equipo de docentes vamos a tener en el futuro con esos salarios, con sueldos estabilizados desde hace 3 años, sin ningún tipo de aumento”.



“Uno recuerda cuando Helios Eseverri ofreció el edificio del ex Policlínico Ferroviario para que se instale la Facultad de Salud y ver el edificio con esa imagen exterior es desolador, es muy triste. Lo sostiene su personal docente, no docente y los mismos estudiantes” valoró.



El CV de Pitarque en materia de salud pública es impresionante: fue director de atención primaria de la salud entre 1991 y 1995, secretario de salud entre 1995 y 2000, gerente de promoción social y del programa VIGIA del Ministerios de Salud de la Nación entre 2000 y 2003, volvió al cargo de secretario de Salud de Olavarría entre 2003 y 2007, director del Hospital “Cura” entre 2006 y 2007.

En la Provincia se desempeñó como Director Provincial de Integración de Redes y Regiones Sanitarias entre 2016 y 2017, subsecretario de determinantes sociales, salud mental y adicciones en 2017 y en 2021 fue nombrado consultor internacional de la Organización Panamericana de la Salud.



“Si vamos a poner estos números en contexto, podríamos traerlo a 1000 y en Olavarría hay 5 médicos cada 1000 habitantes o un médico cada 200 habitantes. Es un número excelente. Eso es un número muy genérico, es una tasa bruta. Después hay que diferenciar dentro de eso qué especialidades hay” advirtió el doctor Pitarque.



“Lamentablemente -añadió- cada vez hay menos médicos de algunas especialidades, como clínica médica o ginecología y obstetricia que son básicas, porque el modelo del sistema de salud argentino es un sistema que premia a las prestaciones de tipo tecnológica, lo que es aparato, lo que es quirúrgico, lo que es estético, y no premia a la medicina general, ni a la medicina clínica, ni a la pediatría y ese es un problema”.



“Es bueno el número, hay que mirar adentro cuál es la calidad. A veces no sirve tener tantos especialistas de algunas especialidades y escasos clínicos o escasos pediatras. Las residencias de pediatría no se llenan, no alcanzan. En Olavarría, por lo menos hasta ahora, hay un buen número de residentes, pero en la Provincia quedan libres muchas veces cargos de pediatría, de clínicas médicas” reveló.



Pitarque analizó también el contexto socio - económico, que muestra una mudanza de pacientes desde el sector privado al sector público.



“Es un problema serio la situación del país. Hay una crisis en la salud pública. El empobrecimiento de la población, los salarios estancados hacen que haya menos aportes a las obras sociales, al haber menos aporte a las obras sociales cada vez la cobertura es menor, cada vez la gente que tiene cobertura social paga más de bolsillo y por ende muchísima gente va al sector público, un sector público que es uno de los mejores de la Provincia y del país” subrayó.



“Es un serio problema que si no mejora la situación económica va a ser cada vez más crítico” advirtió y sumó que “la situación tiende a empeorar cada día. Un gran porcentaje de las obras sociales no pueden cubrir el programa médico obligatorio y entonces o no se hacen los estudios, o no se toman los medicamentos, o no van al médico y los colegas del sector privado dicen ‘cada vez tengo menos consulta’. Las obras sociales pagan 20.000 pesos la consulta, algunas la pagan a tres meses”.



