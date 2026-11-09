Olavarría tiene más médicos activos cada 10 mil habitantes que las provincias

La Argentina contaba a fines de 2025 la cantidad de 194.027 médicos profesionalmente activos, según un trabajo del Ministerio de Salud de la Nación analizado por el sitio Chequeado.com.

De acuerdo con un trabajo publicado por Florencia Ballarino y Ignacio Ferreiro, la cifra representa el 79,3% de los 244.588 profesionales habilitados para ejercer en todo el país. Los otros 50.561 médicos fueron catalogados como inactivos.

La diferencia entre ambas cifras está en la actividad profesional: contar con una matrícula habilitante no significa necesariamente que un médico esté ejerciendo.

Para identificar a los profesionales activos, el informe de la cartera sanitaria cruzó información laboral, tributaria, previsional y migratoria.

De acuerdo con estos datos, en el país hay 41,8 médicos activos cada 10 mil habitantes.

El dato local

Según datos oficiales suministrados por la Región VIII del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires en su jurisdicción (que comprende a los partidos de Azul, Olavarría, Tapalqué, General Alvear, Las Flores, Monte, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, General Belgrano, General Paz, Bolívar, Rauch, Tandil, Juárez y Laprida) hay 2717 médicos activos.

Olavarría en particular cuenta con 645 médicos activos. Teniendo en cuenta una población de 125.751 habitantes según el censo de 2022 y una proyección de fuentes especializadas en demografía urbana el partido contaría en la actualidad con alrededor de 130.000 habitantes.

Ello da un ratio de 50 médicos por cada 10 mil habitantes. Una proporción superior a la media nacional y provincial y supera la referencia de 30 médicos cada 10 mil habitantes que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También se ubica por encima del promedio de 35 médicos cada 10 mil habitantes de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El promedio nacional no se replica en todas las provincias, la mayoría muy alejadas de los números de Olavarría: 7 tienen menos de 30 médicos activos cada 10 mil habitantes y las diferencias entre jurisdicciones son marcadas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee la tasa más alta del país, con 156,2 médicos activos cada 10 mil habitantes. Le siguen Tierra del Fuego, con 49,7; Santa Fe, con 47,2 y Neuquén, con 46,3.

En el otro extremo, Santiago del Estero registra la tasa más baja, con 17,9 médicos activos cada 10 mil habitantes.

Caso curioso el de la provincia santiagueña. Su administración invirtió en los últimos años cifras colosales en infraestructura deportiva de primer nivel (como el estadio Madre de Ciudades y el Autódromo de La Banda) y es el principal sponsor de los equipos profesionales de básquetbol y fútbol. Los fondos en salud no parecen ir en el mismo sentido.

Luego de Santiago del Estero se ubican Formosa con 21,5 médicos cada 10 mil habitantes; Misiones con 21,6 y Chaco con 23,7. La diferencia entre la Ciudad de Buenos Aires y Santiago del Estero es de casi 9 veces.

Para Rubén Torres, médico y presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGS), Argentina, Uruguay y Cuba son los 3 países de América Latina que más médicos por habitante tienen.

“Hay especialidades que son absolutamente críticas actualmente. Por ejemplo, las terapias intensivas pediátricas y neonatales y los anestesiólogos” informó.

Según Torres, existen diferencias “históricas” entre jurisdicciones: los médicos con mayor nivel de especialización suelen concentrarse en las grandes ciudades y en las capitales provinciales porque hay mayor oferta laboral.

“En provincias como Formosa y Santiago del Estero el trabajo privado tiene menos peso como fuente de ingresos y los salarios del sector público son bajos, lo que reduce el atractivo” dijo.

Graduados extranjeros

El informe también permite conocer la situación de los médicos extranjeros que se formaron en el país. En total, se identificaron 11.134 profesionales de nacionalidad extranjera con formación en Argentina.

Dos de cada 3 médicos extranjeros formados en Argentina ejercen en forma activa en el país y 1 de cada 3 fue identificado como emigrado. A su vez, hay 7.500 médicos argentinos, formados en Argentina, que emigraron.

De ese grupo, 6.282 (56,4%) registran actividad profesional en el país. Otros 2.970 (26,7%) fueron clasificados como inactivos emigrados -comprende a quienes registran una salida del país sin un reingreso posterior y con una antigüedad mínima de 90 días-, mientras que 1.882 (16,9%) corresponden a otras categorías de inactividad.

Si se excluye a este último grupo, aproximadamente 2 de cada 3 médicos extranjeros formados en Argentina permanecen activos en el país y 1 de cada 3 fue identificado como emigrado.

A su vez, hay 7.500 médicos argentinos, formados en Argentina, que emigraron. Según el informe de la OCDE International Migration Outlook 2025 sobre profesionales de la salud migrantes, en 2020 había 6.399 médicos nacidos en Argentina trabajando en países de la OCDE, frente a 4.098 en 2000.

Actividad por edad

La actividad profesional en el país también varía según la edad. Entre los médicos habilitados de 60 a 64 años el 87,2% continúa activo. La proporción desciende al 70,3% entre los 65 y 69 años; al 55% entre los 70 y 74 y al 42,5% entre los 75 y 79 años.

En los grupos de mayor edad, el porcentaje de médicos activos es del 32,1% entre los 80 y 84 años, del 22,7% entre los 85 y 89 y del 6,1% entre los mayores de 90 años.

En total, 26.998 médicos de 65 años o más continúan profesionalmente activos. Representan el 52,3% de los 51.583 profesionales habilitados de esas edades, según el informe que es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado.com que une a medios de 5 regiones del país.