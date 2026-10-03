El intendente municipal Maximiliano Wesner fue el único orador ayer por la tarde en la inauguración oficial en el Centro Cultural San José de la 30° edición de la Feria del Libro y el 5° Festival del Libro, evento organizado por el Municipio junto con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

“Hablo de Feria, hablo de Festival porque hemos recuperado después de tantos años la potencia que supo tener. Lo pueden ver, lo pueden transitar y hoy realmente estamos orgullosos de que la familia olavarriense participe de cada presentación de libro y no sólo este fin de semana, sino también el próximo” dijo el jefe comunal.

“Robustecer esto nos llevó tiempo. Yo personalmente creo que lo viejo funciona y el papel para mí es el papel. Como siempre digo, en el mundo de las redes sociales la mejor red social es la red humana, es lo que tenemos que fortalecer y esto contribuye a lo que pensamos. que es ejercitar y practicar vivir en comunidad” sostuvo.

“Creemos en la lectura como la base de la educación. Días atrás recibí a estudiantes de la ex Escuela Normal, hablamos de esto, los invitamos a que vengan, a que compartan este espacio con nosotros, con sus compañeros, con la familia y con esta gran familia que es la familia de la lectura” propuso, antes de dejar oficialmente inauguradas ambas muestras.

Luego de las palabras del intendente, organizadores, protagonistas, ex combatientes se unieron para la foto, con una de las banderas más importantes en la historia argentina, aquel trapo que ofrendaron al mundo los futbolistas de la selección tras la inolvidable victoria sobre Inglaterra en la última Copa del Mundo.

Este encuentro de la cultura olavarriense estará desdoblado entre el 2 y el 4 de octubre y seguirá entre el 8 y el 11 del corriente. Con entrada libre y gratuita se puede disfrutar de escritores, guionistas, espacios para librerías, editoriales, bibliotecas, charlas, talleres, stands de cómics, propuestas recreativas, entre otros.

Esta edición especial busca celebrar los 30 años de historia de la Feria del Libro y reivindicarse como un espacio de encuentro con los autores y con todos los que hacen de la lectura un festival.