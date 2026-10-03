Con color y emoción, comenzaron los festejos en Colonia San Miguel

Fotos: Andrés Arouxet

Colonia San Miguel vivió este sábado el acto protocolar en la celebración de sus 145 años, que tendrá este domingo su broche de oro con la fiesta de la Kerb.

La programación, organizada por las instituciones locales junto al Municipio de Olavarría, incluye misas, muestras en el Museo, espectáculos y propuestas para toda la familia, con epicentro el día de la gran fiesta central en la avenida San Miguel Arcángel.

Las actividades iniciaron el pasado fin de semana con la misa de confirmaciones y el festejo del cumpleaños de la Biblioteca Popular de Colonia San Miguel.

Esta semana, el cronograma continuó en la iglesia San Miguel Arcángel, con el responso en el cementerio y posterior procesión con la imagen del Santo y Santa Misa y la celebración del 136º Aniversario de la Escuela N° 5 “Independencia Argentina”.

Por la tarde de este sábado se llevó a cabo el acto protocolar, que tuvo antes del corte de la torta los discursos del presidente de la Sociedad de Fomento Osvaldo Bugliese y del intendente municipal Maximiliano Wesner.

“A través de la Unión de Colonias hemos logrado vínculos con distintas personas y con importantes instituciones a nivel nacional e internacional y eso nos muestra cuando el año pasado vino el embajador y visitó que los ojos tanto de Alemania como de distintas instituciones a nivel mundial están puestos en esta Colonia, que no pasa inadvertida” destacó Bugliese.

A su turno, el intendente Wesner agradeció la presencia de los vecinos en este acto protocolar. “Es bueno reinterpretar el pasado y ponerlo en valor en estos días, pero también pensar hacia adelante. Sepan que desde el Gobierno municipal tenemos el compromiso que vengo repitiendo, volver a abrazar a Olavarría desde afuera para adentro, con las localidades como protagonistas” enfatizó el jefe comunal.

A posteriori, en el Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller”, se realizó la apertura de la muestra “Lo que se cocina en casa” y de la sala “Experiencia Brillante” pensada para las infancias, para explorar los colores y los efectos de la luz.

La Sociedad de Fomento “Los Amigos” fue ámbito para las presentaciones de Aerobox, Danzas Árabes, Zumba, Folclore, del Ballet Municipal Wir Bringen Freude y el cierre programado con un baile familiar amenizado por Pablo Pinochi.

Este domingo desde las 8 horas se ubicarán emprendedores y artesanos sobre la Avenida San Miguel Arcángel y a partir del mediodía comenzará la venta de comidas típicas, artesanías y puestos gastronómicos.

El cronograma marca para las 13.30 la concentración de banderas; a las 14 comenzará el desfile de instituciones y banderas y estandartes, se entonarán las estrofas del Himno Nacional (interpretado por Omar Martell) y se pronunciarán las palabras de bienvenida.

A las 15.15 se presentará el Ballet Vesná de Azul (danza alemana) y Taller Municipal de Danzas Alemanas Wir Bringen Freude.

Para las 15.30 está prevista la actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”, dirigido por las profesoras Yesica Smith y Micaela Baier, que a las 15.50 dará paso a la segunda actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul con danzas ucranianas.

Entre las 16 y las 18 se ofrecerá la muestra “Lo que se cocina en casa” y la sala “Experiencia Brillante” pensada para las infancias.

El programa marca para las 16.15 la segunda presentación del Ballet Wir Bringen Freude; a las 17.30 se realizará el tradicional corte de la torta rusa gigante y para las 18.30 el esperado show del Spitcher, a cargo de cervecería Kabbalah.

El gran baile familiar significará el gran cierre de los festejos de estos 145 años a partir de las 19.