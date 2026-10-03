En La Pampa se clasificaron Ferro de Pico y All Boys de Trenel

En un grupo muy parejo, que todos los equipos llegaban con chances a la última fecha, el último Ferro de Pico se hizo fuerte en condición de visitante, superó a uno de los primeros All Boys de Santa Rosa y se metió en la siguiente fase de Torneo Regional Federal Amateur.

Fue victoria 3-1. Los goles del triunfo para el equipo de General Pico fueron obra de Mariano Meynier, Axel Musarella y Fausto Soria, mientras que para el dueño de casa achicó diferencias Servetto.

En el otro encuentro de la zona correspondiente a la provincia de La Pampa All Boys de Trenel (Agustin Araujo, Jonathan Moreyra y Maximiliano Etecharte) venció 3 a 2 a Atlético Santa Rosa (Leonardo Lucero y Brian Ramírez) y también clasificó.