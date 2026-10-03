Santiago Dilascio una vuelta soñada en el clásico ante Racing

Santiago Dilascio tuvo una noche especial en el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero. En su regreso a un clásico olavarriense, el jugador de Estudiantes fue una de las figuras del triunfo del Bata ante Racing por 85 a 80, en una nueva fecha del Torneo Pre-Federal.



Con 20 puntos y una destacada actuación desde el perímetro, Dilascio fue importante para que el conjunto albinegro pudiera construir una diferencia durante la primera mitad y luego sostenerla ante la reacción del Chaira.



“Es hermoso jugar un clásico. Está lleno de gente y es un lindo espectáculo incluso para la ciudad. Y mejor todavía ganarlo”, señaló el jugador, quien además valoró la importancia del resultado.



En lo personal, la noche también tuvo un significado especial. Santi respondió con efectividad desde el perímetro y fue una de las principales armas ofensivas del equipo. “Entraron las de afuera, que a veces son las que uno pide. Es cuestión de adaptación. Por suerte tenemos un equipo que, si no es uno, es otro”, explicó.



Lejos de quedarse solamente con su producción individual, el jugador resaltó el respaldo del grupo. “Yo estoy tranquilo, llevo a cabo mi juego, intento cada día mejorar y tengo un grupo que me banca cuando por ahí no entra, cuando por ahí no salen las cosas. Hoy salieron. No soy ni el mejor, ni antes era el peor”, sostuvo.



A la hora de analizar las razones del triunfo, el base destacó especialmente el trabajo defensivo realizado durante la primera mitad y la circulación de pelota. “Racing es un equipo que juega bien, muy físico, que corre. Hace mucho tiempo que están jugando juntos y no es fácil ganarle. Creo que hicimos un buen laburo”, explicó.



Y agregó: “La clave estuvo por ahí en el primer tiempo, que defendimos, jugamos físico y pasamos bien la pelota en ataque”.



El clásico también tuvo un condimento especial por el escenario. Para Dilascio, volver a jugar en el Maxi y hacerlo con su familia presente fue una experiencia que disfrutó de manera particular.



“El jugar acá es un sueño. Por ahí cuando uno se va y vuelve se da cuenta el pedazo de gimnasio que es, el club que es, es impresionante. Trato de disfrutarlo con la responsabilidad que requiere, pero trato de disfrutarlo”, expresó.



En ese sentido, remarcó la posibilidad de compartir nuevamente estos momentos con sus seres queridos: “También disfruto que esté mi familia acá, que cuando jugaba tan lejos era imposible”.



Con protagonismo, 20 puntos y una victoria ante Racing, Dilascio tuvo así una vuelta al clásico que difícilmente olvide.

