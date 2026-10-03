Y si el “nuevo Messi” pasó por Olavarría y pocos pudieron verlo y disfrutarlo

Se llama Mateo Gauna, tiene 14 años, nació en Tortuguitas, juega en la novena división de Boca, los medios partidarios no dudan en catalogarlo como “el nuevo Messi”, las imágenes que circulan en Youtube son deslumbrantes.



El mismo no sabe decir si es zurdo o derecho. Dos años atrás jugó para la entidad xeneize la Copa Estrellita que se disputó en el “José Buglione Martinese”, ganada por Boca y esta joyita del fútbol argentino fue distinguido como el MVP del certamen.



“Estuvo una semana conviviendo con nosotros. Es un pibe divino” contó un chaira que perteneció a la organización del certamen.



El tiempo dirá, por ahora sí se puede decir que estuvo en la ciudad una de las mayores promesas del riquísimo fútbol argentino, que no para de producir talentos de exportación.