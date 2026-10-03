La lluvia no frena la fe: miles de fieles comenzaron la peregrinación a Luján



Con pilotos, paraguas y ropa impermeable, gran cantidad de peregrinos comenzaron a caminar hacia Luján ya desde la medianoche de este sábado, pese a las tormentas que se desataron en horas de la madrugada. Incluso, ya se reportó la llegada del primer peregrino, que salió el viernes temprano.



La 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján se extenderá hasta el domingo. La misa central está prevista para las 7 en la Basílica de Luján, donde se espera la llegada de la mayor parte de los peregrinos luego de una jornada marcada por la lluvia y el frío.



El Santuario de Luján confirmó en sus redes sociales la llegada del primer peregrino. Informaron que el fiel, llamado David, llegó a la iglesia el viernes cerca de las 22 horas.



“Es un nuevo año bendecido por la Virgen”, aseguró David. Y relató que “empecé por una promesa para mi mamá desde el 94 y hasta el día de la fecha nunca la dejé. Le agradezco a la Virgen de Luján por todos estos años, este peregrinar que siempre me regala cosas hermosas, bendiciones, gente que al pasar me da ánimos, mensajes, todo lo que uno puede sentir querido”. (DIB)

