La Escuela N° 49 y un trabajo en su “Patio de ciencias y tecnología”

La Escuela Primaria N° 49 vivió este viernes una jornada vivencial de aprendizaje y trabajo colaborativo en el marco del desarrollo de su proyecto institucional “Patio de ciencias y tecnología”.
En un esfuerzo conjunto que reunió a alumnos, docentes, familias y representantes del Municipio, la comunidad educativa avanzó en la concreción de infraestructura clave para el aprendizaje ecológico y científico de los estudiantes.
Durante el encuentro se llevaron a cabo diversas tareas coordinadas, entre las que se destacaron el armado e instalación del invernadero escolar, la preparación del suelo para la siembra directa en tierra y la colocación de una compostera para el tratamiento de residuos orgánicos.
Asimismo, en el área exterior de la institución, se realizaron plantaciones de arbolado urbano sobre la vereda.
La actividad contó con el acompañamiento técnico del coordinador del Vivero Municipal José Aranze y personal especializado del Municipio, quienes guiaron a los niños y adultos en las técnicas de siembra y cuidado del medio ambiente.
Más allá de los logros materiales en el predio escolar, la jornada se consolidó como un espacio de integración comunitaria, aprendizaje práctico y fortalecimiento de los lazos entre la escuela y las familias.