La Escuela N° 49 y un trabajo en su “Patio de ciencias y tecnología”

La Escuela Primaria N° 49 vivió este viernes una jornada vivencial de aprendizaje y trabajo colaborativo en el marco del desarrollo de su proyecto institucional “Patio de ciencias y tecnología”.

​En un esfuerzo conjunto que reunió a alumnos, docentes, familias y representantes del Municipio, la comunidad educativa avanzó en la concreción de infraestructura clave para el aprendizaje ecológico y científico de los estudiantes.

​Durante el encuentro se llevaron a cabo diversas tareas coordinadas, entre las que se destacaron el armado e instalación del invernadero escolar, la preparación del suelo para la siembra directa en tierra y la colocación de una compostera para el tratamiento de residuos orgánicos.

Asimismo, en el área exterior de la institución, se realizaron plantaciones de arbolado urbano sobre la vereda.

​La actividad contó con el acompañamiento técnico del coordinador del Vivero Municipal José Aranze y personal especializado del Municipio, quienes guiaron a los niños y adultos en las técnicas de siembra y cuidado del medio ambiente.

​Más allá de los logros materiales en el predio escolar, la jornada se consolidó como un espacio de integración comunitaria, aprendizaje práctico y fortalecimiento de los lazos entre la escuela y las familias.