Finalmente fue inaugurado el SUM de la Escuela N° 49

Este sábado por la mañana quedó formalmente inaugurado el Salón de Usos Múltiples de la Escuela N° 49.

Fue en el marco de un acto que encabezó el intendente Ezequiel Galli, quien estuvo acompañado por la directora de la institución, María Arouxet, el presidente del HCD Bruno Cenizo, la presidenta del Consejo Escolar Maite Salerno, las inspectoras educativas Viviana Mesón y Gabriela González, funcionarios del gabinete municipal, personal de Bomberos Voluntarios, ex directores, ex docentes y ex alumnos, miembros de cooperadora, padres, docentes y alumnos actuales de la Escuela N°49, como así también vecinos de la comunidad.

Al inicio de la ceremonia ingresaron las Banderas, portadas por alumnos de la Escuela y la Banda Infanto Juvenil “Hugo Vazzano” interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino.

En esa línea, María Arouxet pronunció que el SUM es “uno de los sueños de la comunidad educativa de la Escuela N° 49, que comenzó a gestarse hace muchos años poniendo ladrillos sobre ladrillos. Todos año tras año trabajaron mancomunadamente”.

Seguidamente, la ex directora del establecimiento Alejandra Sanchez, notablemente emocionada manifestó sentir una “profunda alegría. Poder decir una vez más que este es el resultado de la perseverancia de una comunidad que siempre tuvo una visual clara de hacia dónde iba. Quiero agradecer la decisión del Intendente de finalizar la obra”.

Los ex alumnos, integrantes de las promociones de 1972 y 1973 hicieron entrega de una donación para el establecimiento.

Galli agradeció “a la Banda Infanto Juvenil, porque cada vez que tocan el Himno me emociono un poquito más al sentirlo en vivo y de la forma que lo tocan que es muy lindo”.

“Merecíamos en este acto que es muy importante para la comunidad educativa, la comunidad de la Escuela N°49 y la comunidad de Olavarría, que venimos trabajando y esto es una muestra de que si trabajamos todos juntos -tirando para el mismo lado- las cosas se pueden hacer y se pueden lograr. María, la Directora, mencionaba todo lo que hizo la Cooperadora antes de que nosotros lleguemos con la parte final de la obra, con el tramo final y poder hacer todo lo que faltaba. Cuando entré Mario me dijo ‘hace 48 años que veníamos haciendo cenas y bailes para poder lograr este SUM’”, contó el Intendente.

El Jefe Comunal indicó que la inauguración “para mí es un orgullo gigante y estoy emocionado. Espero que lo puedan disfrutar, que sea el puntapié para que la escuela siga creciendo y que podamos tener la mejor escuela de Olavarría, esto lo tenemos que hacer entre todos”.