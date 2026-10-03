Agustín Vernice fue medalla plateada en la Hangzhou Super Cup

La excursión de Agustín Vernice al lejano Oriente concluyó este sábado con un gran segundo puesto en la prueba de K1-500, disputada en el marco de la Hangzhou Super Cup que se celebró en aquella ciudad del este de China, frente a las costas de Japón.

La competencia fue ganada por el noruego Gunnar Nydal Eide, con un tiempo de 1m 44s 93/100, 86 centésimas por delante de Agustín, que estampó una marca de 1m 45s 79/100. El palista nórdico hizo la diferencia en la segunda mitad del recorrido, pues a la marca de los 250m estaban separados apenas por 1 centésima (50s 86 contra 50s 87 del olavarriense).

En tercer lugar concluyó el sueco Martin Nathell, con una marca de 1m 46s 02/100; cuarto puesto para el chino Shengkai Ding, con 1m 46s 62/100; quinto su compatriota Cong Wang, sexto el serbio Strahinja Dragosavljevic, séptimo el neozelandés Quaid Blair Thompson y octavo el chino Jinwei Wang.