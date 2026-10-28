Olavarría fue la mejor de la Séptima Sección en los Bonaerenses

De acuerdo con un relevamiento llevado a cabo por el sitio Séptima Sección, Olavarría fue la delegación mejor colocada de la región en la final provincial de los Juegos Bonaerenses celebrada la semana pasada en Mar del Plata. Olavarría terminó 22º entre los 135 municipios con 9 medallas doradas, 9 plateadas y 7 de bronce.

Entre los títulos más destacados, el equipo de básquetbol masculino Sub 16 se consagró campeón por segundo año consecutivo, y también subieron a lo más alto del podio el pádel femenino Sub 16, el newcom y Fermín Areco, en tenis masculino Sub 18. Detrás aparece Saladillo, que fue 51º con 5 doradas, 2 plateadcas y 2 bronces, y luego Azul, 54º.

Aunque Azul quedó por debajo en la tabla que se ordena por medallas doradas, fue el distrito de la sección que más preseas reunió: 4 doradas, 10 plateadas y 12 de bronce, un total de 26. Bolívar, que finalizó en el 58º puesto, sumó 4 de doradas, 5 plateadad y 3 de bronce.

General Alvear terminó 75º con 3, 4 y 1 bronce. Más atrás quedaron Tapalqué, 97º, con 2 doradas y 1 de bronce; 25 de Mayo fue 104º, con 1 dorada, 3 plateadas y 5 bronces y Roque Pérez culminó en la 128º posición, con 1 plateada y 3 bronces.

Tras cinco días de competencia en 117 disciplinas, con más de 30 mil participantes, encabezó el medallero el Municipio de Quilmes, con una delegación de 511 integrantes.

Se impuso con 40 medallas de doradas, 11 de plateadas y 9 de bronce. El podio lo completaron Lomas de Zamora y Avellaneda.

La edición 35 de los Juegos Bonaerenses tuvo cifras récord de convocatoria. Hubo medio millón de inscriptos, de los cuales 30 mil deportistas llegaron a las finales, con un 12% más de participantes que en 2025.