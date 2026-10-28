Aquellos años dorados de la televisión local

No son muchos los que conocen desde las mismas entrañas al edificio donde funcionó Teledifusora Olavarría, uno de ellos es Ramiro Marques. Llegó a fines de 1985, cuando el viejo Canal 5 ya llevaba dos años en el cable, en sus últimos años pasó a trabajar en la FM de El Popular Medios y se fue casi al mismo tiempo que el Canal Local desapareció de la escena.

“Lo primero que me viene a la mente es la cantidad de gente que pasaba todos los días por la planta baja a pagar la factura del cable. Que era muy llamativa. Tanta como en cualquiera de los dos grandes bancos de Olavarría en aquella época” fue lo primero que rescató de su memoria.

Luego siguieron infinidad de imágenes de la intimidad, de la convivencia, de la estructura edilicia y de las propuestas de pantalla que reflejaban la actualidad, el deporte, la cultura, el espectáculo y otras cuestiones de la vida olavarriense como no se dio antes ni después de aquellos años dorados de Canal 5.

“Nosotros nos iniciamos en el local de Belgrano al 2500, con muy poco espacio y todo era muy precario. Recién se estaba empezado a tender la red en la Ciudad, que al principio fue sólo en el microcentro y después se extendió a los barrios” recordó.

En la grilla de esos primeros años había tres canales: el Canal 8 de Mar del Plata, que ya estaba en el aire de los olavarrienses con el viejo y recordado AMPO que lo emitía en Canal 45, el Canal 2 que emitía películas y novelas enlatadas y el Canal 5 concentraba toda producción propia y local.

“La empresa compró el Belgrano al 2600 y se hizo todo nuevo, para funcionar como tal, como conocimos el Canal después. Un estudio nuevo con la última tecnología para la época, los controles nuevos, las salas de edición, que funcionaban en el primer piso” describió Ramiro.

“Ahí nos trasladamos en el año 93” recordó y paradójicamente empezó a marcar el final de época dorada de la televisión en Olavarría, con una recordada programación para aquellos que peinan canas o ya ni canas les quedan.

“El ‘Flaco’ Laucirica conducía el programa político ‘Las cosas por su nombre’; estaba ‘La máquina de hacer pájaros’ con Orfel Fariña; ‘Horizonte Nativo’ conducido por Gerardo Pagano. La creatividad estaba a flor de piel esos años” valoró.

No son los únicos programas que quedaron en su mente. “Había espacios para todo el mundo. Otro que me acuerdo es ‘Solamente Jazz’, que conducía Adolfo Corletto; ‘Civilización’ y ‘El ojo de la cámara’, que sólo hablaba de cine, de Oscar Bustingorry; ‘Obras maestras’ un programa de música clásica conducido por Blanquita Alem; ‘De bueyes perdidos’ de Lalo Casey. Claudia Bilbao con Adriana Lizaso hacían ‘Con otros ojos’. Infinidad de programas. Era una cosa tremenda”.

Un programa de época e inolvidable fue “Noni - noni”, casi a la medianoche. Tenía como figuras centrales a Julio Maroa y Mosquito Montesano y le hacía competencia en serio a las primeras emisiones de VideoMatch. Reflejaba la realidad olavarriense entre el grotesco, la ironía y el humor.

Ramiro también rescató la amplia oferta deportiva: “Entre mate y fútbol” con Popa Paramio y José Luján Cardone, más “El clásico” y “Fútbol Regional”, programas de básquetbol y pádel conducidos por Juan Carlos Francomano y Sergio Carmusciano, el noticiero ‘Olimpia Deportiva’ que conducía Antonio Salomón.

Por supuesto no dejó en el olvido el tanque de todas las noches. El noticiero que conducían Claudia Bilbao y Carlos Ricón. “Claudia fue la que estuvo mayor tiempo al frente del noticiero. A Claudia quiero rescatarla ciento por ciento, porque además de ser una excelente profesional fue una gran compañera, con la que trabajábamos muy bien y nos divertimos mucho. La pasábamos joya” contó Ramiro.

La remembranza de Ramiro concluyó con una detallada descripción del edificio: “En la planta baja estaba la administración, la atención al público y en el fondo el estudio grande; en el primer piso los controles centrales, la sala de técnica, las islas de edición, la cocinita y en el segundo piso había algunos estudios, entre ellos un particular donde se hacía el noticiero”.