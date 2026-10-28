Nueva reprogramación de la Fiesta de la Torta Frita en Loma Negra

La Fiesta de la Torta Frita en Loma Negra, nuevamente por cuestiones climáticas, no se celebrará este domingo 1º de noviembre como estaba previsto, luego de varias postergaciones por la misma razón.



Desde la organización comunicaron que el festejo se realizará el próximo lunes 9 de noviembre, feriado por la visita del Papa León XVI. Ese mismo día se celebrará el 123º aniversario de Loma Negra.



La medida fue tomada en la mañana de este miércoles, en el marco de un encuentro que fue encabezado por funcionarios municipales y que tuvo la participación de referentes de la Delegación Municipal e instituciones intermedias de Loma Negra.

