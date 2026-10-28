Suman mujeres al mercado de la construcción



Comenzaron los talleres de albañilería y electricidad, en las ciudades de Tigre, Ramallo y Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, y Zapala, en la provincia de Neuquén, dirigidos a mujeres, con el objetivo de aportarles capacidades de autoconstrucción y oportunidades laborales.



El programa se denomina “Mujeres en Concreto”, es desarrollado por la Fundación Loma Negra con la participación activa de sus clientes, colaboradores y otros actores sociales de las comunidades donde la empresa está presente. En el año en que la Fundación celebra su 20 aniversario, la iniciativa transita su quinta edición y se afianza como una propuesta sostenida de formación que busca ampliar las oportunidades de las mujeres en el ámbito de la construcción.



Las actividades desarrolladas en las cuatro ciudades en que se trabaja este año permitirán a las participantes incorporar conocimientos y habilidades vinculados con la construcción de mampostería y de hormigón armado simples, muros y tabiques de mamposterías, columnas y vigas de encadenados, contrapisos, carpetas, revoques, instalaciones eléctricas y cómputo de materiales.

La propuesta cuenta con la colaboración de una importante cantidad de aliados, entre ellos la Municipalidad de Tigre y Mujeres 2000, la Municipalidad de Ramallo, Meraki, el Consejo Escolar de Ramallo, el Instituto Nº 235 y el Centro de Formación Profesional Nº 401 de Villa Ramallo, el Centro de Formación Laboral Nº 401 de Cañuelas, el Centro de Formación Profesional N° 30 de Zapala y el Hospital de Zapala.



En Ramallo y Cañuelas, además, la formación contará con certificación oficial. A su vez, participan clientes de la cadena de valor de Loma Negra: Corralón Ruta 25, Venta Mat, Costa Materiales y el Corralón Chachil & Quen.



Desde su creación, en el año 2022, “Mujeres en Concreto” ha formado a más de 200 mujeres en diferentes especialidades vinculadas con la construcción, refacciones y remodelaciones, así como en otras áreas relacionadas con la actividad, como mixer o transporte de cargas.



