Se cumplen 22 años de la desaparición de Germán Esteban “Mara” Navarro

Este miércoles se cumplen 22 años de la desaparición de “Mara” Navarro y su madre Graciela Alderete sigue clamando por justicia. Germán Esteban Navarro desapareció cuando tenía 17 años, el 28 de octubre de 2004, en Olavarría. Unos pocos restos suyos se encontraron en abril del año siguiente: 18 costillas, el cráneo, 8 vértebras y una parte del pie.

Esteban quería operarse para una reasignación de género, en una época en que la autopercepción todavía no estaba legitimada por la ley.

El caso, que en principio se trató como una simple averiguación de paradero por “fuga de hogar”, tomó relevancia cuando se empezaron a revelar detalles que incluían, por ejemplo, que lo obligaron a participar en una despedida de solteros con efectivos policiales.

Seis meses después, el 26 de abril del 2005, encontraron sus restos en un descampado en las inmediaciones de lo que hoy es el estacionamiento del Bingo de Olavarría.

Lo que ocurrió después es una seguidilla de incógnitas y carencia de respuestas para Graciela Alderete y su familia.