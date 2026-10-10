Nueva postergación para la Fiesta de la Torta Frita, que se realizará el 1 de noviembre

La continuidad de las precipitaciones sigue modificando el calendario de actividades en Olavarría. En este contexto, la Fiesta de la Torta Frita, que estaba prevista para este domingo 11 de octubre, fue reprogramada y se realizará el próximo domingo 1 de noviembre.

La decisión fue tomada por la Subsecretaría de Cultura del Municipio, en diálogo y de común acuerdo con la Delegación Municipal de Loma Negra y las instituciones de la localidad serrana, a partir de las condiciones climáticas adversas.

De esta manera, la tradicional celebración deberá esperar unas semanas más para reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las propuestas gastronómicas y culturales de la localidad.

Por otra parte, desde el Municipio se recordó que las lluvias también motivaron la suspensión de otras actividades que serán reprogramadas. Entre ellas se encuentran la Feria por el Día de la Madre, prevista en la Casa del Bicentenario; el Festival Cervecero Prost! y la salida recreativa “Aventura con historia”.

Las nuevas fechas de estas propuestas serán informadas oportunamente.

