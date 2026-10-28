Volkswagen lanzó 48 horas de financiación a tasa 0% para comprar un 0 KM

Volkswagen anunció una nueva campaña de financiación con condiciones especiales para quienes estén pensando en cambiar su vehículo o acceder a un 0 km.



La propuesta estará vigente este miércoles 28 y jueves 29 de octubre, o hasta agotar los cupos disponibles, e incluye distintos modelos de la marca con financiación a tasa 0%.



Entre las principales oportunidades se destacan:



-Tera, Nivus y T-Cross: hasta $12 millones financiados en 36 meses.



-Polo: hasta $14 millones financiados en 36 meses.



-Amarok: hasta $26,5 millones financiados en 18 meses.



-Otros modelos seleccionados: hasta $13,5 millones financiados en 18 meses, incluyendo versiones de Taos y Virtus.



La promoción estará disponible únicamente durante dos días, convirtiéndose en una oportunidad para quienes buscan aprovechar las nuevas condiciones de financiación de Volkswagen.



Los interesados podrán consultar los requisitos, modelos disponibles y condiciones de cada operación en los concesionarios oficiales de la marca.



Promoción válida para operaciones nuevas del 28 al 29 de octubre de 2026, o hasta agotar cupos. Sujeta a aprobación crediticia, modelos y versiones participantes, quebranto final e IVA según la línea seleccionada.

