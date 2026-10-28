Los pibes de Boca buscan las semifinales de la Messi Cup

Luego de ganar la fase de grupos dejando atrás a dos poderosos del fútbol mundial, como el Manchester City y el Flamengo, el Boca de Franco Corrales, Jaime Azato e Isaías García buscará dar un nuevo paso en la Messi Cup.

El equipo argentino jugará contra Ajax este mismo miércoles a partir de las 15.30 de Argentina, en el mismo estadio, con emisión en vivo por ESPN. El ganador avanzará a las semifinales, donde esperará el vencedor de Palmeiras Benfica.

Por el otro lado del cuadro River (campeón de la primera edición y ganador del Grupo A) jugará este miércoles desde las 11 de la mañana con Flamengo y el ganador se medirá con el vencedor del duelo entre los españoles Atlético de Madrid - Barcelona.

La Messi Cup reúne a 16 equipos juveniles de distintos países y se disputa en Miami. Los dos primeros de cada grupo accedieron a la Copa Oro, mientras que los restantes continuarán compitiendo por los puestos de la Copa Plata. Newell’s, el otro representante argentino, seguirá en esta última categoría tras finalizar tercero en su zona.