Los Bonaerenses dejaron un importante beneficio económico a Mar del Plata

Las finales de los Juegos Bonaerenses desarrolladas en Mar del Plata dejaron un marcado saldo favorable para la ciudad, según evaluó Cameco, al considerar los gastos en alojamiento, hotelería, traslado, logística y comida durante la competencia, que contó con la participación de 20 mil deportistas.

“Los Juegos Bonaerenses son un hecho muy importante, aparte del contagio de ver a los jóvenes y las delegaciones caminando por la ciudad con esa alegría y compartiendo distintos lugares de Mar del Plata”, ponderó Juan Antonio Gutiérrez, titular de Cameco, en diálogo con el diario “La Capital2.

Según Gutiérrez, el evento fue “un verdadero éxito, como todos los años”. Y esto se vio reflejado en el impacto económico.

“Hay que tener en claro que el dinero que ingresa no va a una sola empresa o sector, sino que se distribuye en toda la ciudad. Nosotros tomamos en cuenta solamente los gastos en hotelería, traslado, logística y comida”, explicó el empresario.

Al considerar estos rubros, quedaron más de $21.000 millones en Mar del Plata. “A esto hay que sumarle un montón de accesorios más en lo económico, como la compra de souvenires y el alquiler de escenarios, así que estamos hablando de un piso muy importante para la economía local”, añadió Gutiérrez.

El presidente de Cameco planteó que Mar del Plata debe seguir generando este tipo de actividades durante todo el año, aprovechando la infraestructura hotelera. La etapa final de los 35° Juegos Bonaerenses se llevó a cabo del 19 al 23 de octubre y participaron delegaciones de los 135 municipios de la provincia.

Durante la competencia hubo 117 disciplinas deportivas y culturales, distribuidas en más de 66 escenarios de la ciudad.

En esta ocasión, las competencias incluyeron deportes juveniles, deportes para personas con discapacidad, adultos mayores y cultura, así como la participación de personas trasplantadas.

El municipio de Quilmes sumó 40 preseas doradas y dominó el medallero, secundado por Lomas de Zamora (36) y Avellaneda (34).