El Campeonato Argentino de Rally MTB tuvo ciclistas de Olavarría

Ciclistas de Olavarría dijeron presentes en las inmediaciones de la Laguna de los Padres para ser parte del cierre del Campeonato Argentino de Rally MTB que tuvo la organización de VeloClub junto con la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña.

La competencia que formó parte de la programación del Mar del Plata BikeFest 2026, una propuesta que busca impulsar el desarrollo del ciclismo reunió una importante cantidad de representantes de todo el territorio nacional desde las divisiones formativas hasta Elite, Sub-23 y Master, en dos modalidades.

La prueba que contó con la presencia de Diego Aguer, Ariel Wagner y Ricardo García, se desarrolló sobre un circuito de 17 kilómetros por vuelta con 233 metros de desnivel.

El mejor registro local fue el del Wagner que demoró 2 horas, 1 minuto y 27 segundos en completar el recorrido; García necesitó 2:03:30 y Aguer, 2:09:13.

En Rally, las consagraciones fueron para Maximiliano Aiello de Tandil y Yesica Andrés Cantelme de General Pico y en Gravel Sprint, para Matías Cedeira de Ingeniero Maschwitz.