Zona Fría: el descuento para hogares vulnerables de Olavarría será del 20%

El Gobierno nacional estableció las bonificaciones del régimen de Zona Fría para las tarifas de gas, con un descuento del 50% para los usuarios de determinadas regiones del país y una bonificación adicional del 20% para hogares que cumplan con requisitos socioeconómicos y de ubicación del suministro.

La novedad se dio a conocer a través de la resolución 299/2026 , que reglamenta los cambios de la Ley 27.828. Olavarría se encuentra entre los 94 municipios bonaerenses que dejarán de recibir el beneficio automático que se aplicaba en la factura de gas por estar dentro del régimen general de Zona Fría.

En el caso de los hogares vulnerables o de menores ingresos adheridos al SEF (Subsidios Energéticos Focalizados), el Gobierno nacional dispuso que recibirán un descuento del 20%. El porcentaje se aplicará sobre el precio del gas correspondiente a los consumos base y no sobre el valor total de la factura, que incluye otros componentes como el transporte y la distribución.

Para acceder al descuento, se deben cumplir los siguientes requisitos:

* Estar inscripto en el régimen de SEF a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

*No pertenecer a las zonas bioambientales que aún conservan el descuento universal de entre el 30% y el 50% en la factura.

*Reunir alguno de estos criterios establecidos por la ley 27.828: hogares cuyos ingresos netos sean iguales o inferiores a tres canastas básicas totales para un hogar tipo 2 (casi $5 millones); que tengan un integrante con certificado de vivienda familiar; que cuenten con una pensión vitalicia para veteranos de Malvinas; y que tengan un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En detalle, la bonificación del 20% se aplicará sobre el “Precio Anual Uniforme del gas natural (PAU) y sobre el valor del gas propano indiluido por redes correspondiente a los consumos base”.

La identificación de los hogares y suministros alcanzados se efectuará mediante la utilización de la información obrante en el ReSEF y su articulación con la información correspondiente a la ubicación del suministro y a las subzonas bioambientales. La tarea estará a cargo de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética de la Nación.

El área deberá elaborar un padrón con los hogares alcanzados por el subsidio focalizado, el cual deberá ser remitido al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que luego notificará a las empresas distribuidoras y subdistribuidoras a que efectúen los descuentos directamente en las facturas finales.

La resolución no incluye una nómina de localidades ni un padrón definitivo de hogares beneficiarios. La identificación de los usuarios residenciales alcanzados dependerá de la información que releve y procese la administración nacional.