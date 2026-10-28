Flávio Bolsonaro huyó desde la Argentina rumbo a Estados Unidos

El senador brasileño Flávio Bolsonaro pasó por la Argentina y abordó en Puerto Iguazú un avión privado que hizo escala en Guayaquil, Ecuador, antes de seguir rumbo a Estados Unidos.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro cruzó la frontera a las 22:50 del martes por el puente internacional Tancredo Neves junto con Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

El organismo precisó que los cuatro presentaron “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y que sus tránsitos fueron registrados “sin incidentes”. A las 23:30, la familia abordó un vuelo privado despachado por Baires Fly S.A. cuyo plan de vuelo consignaba como destino Guayaquil.

La aeronave, identificada por medios que siguieron el traslado como un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, aterrizó en la ciudad ecuatoriana a las 5:46 de este miércoles, hora argentina, de acuerdo con registros citados por la prensa brasileña.

El recorrido atravesó Paraguay, Bolivia y Perú y evitó el espacio aéreo brasileño. La escala en Ecuador se realizó para reabastecer combustible, según informó la cadena CBN.

Luego, medios brasileños indicaron que el avión dejó Guayaquil con destino a Miami, donde tenía previsto arribar al aeropuerto ejecutivo Opa-locka. Al cierre de esta información, no había confirmación corroborada de su aterrizaje en Estados Unidos.

El traslado se produjo en medio de una investigación judicial en Brasil. Según informaron medios internacionales, Bolsonaro tenía una prohibición de salida del país y la Policía Federal había anulado sus pasaportes tras el vencimiento del plazo establecido para entregarlos.

La confirmación de Migraciones permitió establecer el papel de la Argentina como territorio de tránsito, aunque el comunicado no detalló quién organizó el traslado ni mencionó una intervención política del Gobierno argentino.

En Washington, Donald Trump manifestó su respaldo a la posibilidad de recibir a Bolsonaro, aunque reconoció que desconocía su ubicación exacta. “Yo escuché que estaba en la Argentina. No sé en dónde está, pero escuché que estaba allí”, declaró ante periodistas. Consultado sobre su eventual ingreso a Estados Unidos, Trump respondió: “Lo aprobaría”, y agregó: “Creo que son personas decentes. Por mí, estaría bien”.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado anunció que Washington “expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia”, aunque no precisó la categoría ni la duración de esos permisos y no confirmó una concesión de asilo político. (NA)