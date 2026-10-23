Juegos Bonaerenses: Olavarría sumó 25 medallas

Terminó la actuación local en Mar del Plata donde se llevó a cabo la definición de los Juegos Bonaerenses y fue con destacada actuación olavarriense.

La delegación local, con más de 370 representantes en disciplinas deportivas y culturales, en las categorías juveniles, personas con discapacidad y personas mayores, cosechó un total de 25 medallas, distribuidas en 9 de oro, 9 de plata y 7 de bronce.

En el último día de competencia, Olavarría consiguió la medalla de plata en los 100 metros con vallas de la categoría Sub16, de la mano de David Clar, mientras que Nicolás Pezet consiguió otra presea plateada en los 1500 metros Sub18.

Asimismo, los equipos de básquetbol masculino U16 se consagraron campeones por segundo año consecutivo, y básquetbol femenino U15 cayó en la final y se llevó la plateada. Vóleibol femenino Sub15 cayeron 2-0 ante el combinado de Junín.

Por el lado del pádel femenino Sub16 Olavarría sumó otra medalla dorada al igual que Newcom contribuyendo con otra dorada al medallero final de Olavarría.

En tenis, Fermín Areco se coronó campeón de la disciplina en Sub18 Masculino, colgándose la dorada y Lola Martel se adjudicó un tercer puesto en Sub18 Femenino, obteniendo la medalla de bronce.

El retorno de los competidores se dividió en tres etapas según la continuidad de las distintas competencias y concluidas las competencias, emprendieron retorno los últimos cuatro micros con representantes locales que lograron que la Ciudad se ubique en la 22° colocación del medallero provincial.

Fuente: prensa Municipal