Está a la venta el emblemático edificio que albergó a Teledifusora Olavarría

Está a la venta el edificio que por casi una década fue asiento del histórico Canal 5 y donde hoy funciona la oficina local del PAMI, la obra social de jubilados y pensionados.

El inmueble nació como una necesidad ante el exponencial crecimiento que experimentó en los primeros años la televisión por cable en Olavarría, que tuvo su emisión inaugural el 30 de octubre de 1983 (el día del regreso de la democracia a la Argentina) desde su sede inicial en un local ubicado en la calle Belgrano al 2500.

La mudanza al edificio de la calle Alsina (imponente para el formato, cuando nadie imaginaba la explosión que iban a experimentar en unas pocas décadas las tecnologías de la información y la comunicación) fue a principios de la década del ‘90, con todas las comodidades y adelantos que exigía la época.

Sin embargo, no fue tanto el tiempo que este medio de comunicación funcionó allí. A mediados de la década del ’90 la familia Pagano (propietaria del desaparecido diario El Popular) vendió las acciones de Teledifusora Olavarría al fondo de inversión canadiense Mandeville Holdings, después apareció en escena el poderoso fondo de inversión estadounidense Hicks, Muse, Tate & Furst, que llegó al país con sus dólares frescos y se quedó con la señal de ClableVision e infinidad de operadores de cable del interior del país.

Un informe publicado por el diario La Nación a fines de la década del ‘90 daba cuenta de que los capitales yanquis se proponían crear con una chequera de 2000 millones de dólares la compañía más grande de televisión por cable de habla hispana.

“Los encargados de tamaña tarea son sus representantes en la Argentina, BGS Group, que a mediados de este año compraron por US$ 700 millones el 32,9 por ciento del CEI, que a su vez es dueño del 33,3% de Cablevisión. En Brasil ya formaron TV Cidade y ganaron la licitación por el servicio de televisión privada en Salvador (Bahia) en donde estiman invertir US$ 160 millones. En ese país quedan 500 ciudades por licitar. Asimismo, están estudiando los mercados de Colombia, México y Chile” decía la nota.

Luego la operadora olavarriense quedó en manos del Grupo Clarín y la mudanza también fue al actual edificio de la calle Alsina, mientras Canal 5 pasó a ser Canal Local y mudó su estudio al edificio del ex diario El Popular en la calle Vicente López.

En las últimas horas se supo que la sede provisoria del PAMI salió a la venta. La inmobiliaria que tiene el negocio desataca en un aviso en sus redes sociales las virtudes de una “importante propiedad desarrollada en distintos niveles, con cocheras en subsuelo, locales, oficinas y terraza. Ideal para instituciones, oficinas corporativas, entidades financieras o emprendimientos comerciales”.

Se trata de una superficie construida de 2080 metros cuadrados, discriminados de la siguiente manera: subsuelo 750 metros cuadrados, planta baja 250 metros cuadrados, entrepiso 330 metros cuadrados, primer piso 320 metros cuadrados y sectores del segundo piso y hall en construcción 430 metros cuadrados.

Al ser consultadas fuentes de la negociación si el producto de esta millonaria transacción podría ser afectado al juicio que siguen exempleados de El Popular a los titulares del diario, la respuesta fue que este edificio no forma parte de la quiebra. Lo cual fue confirmado por Gabriela Weisburd, la síndico azuleña de la quiebra del centenario matutino.