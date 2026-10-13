El tiempo se empezará a acomodar un poco recién el viernes

El primer reporte de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional, a las 9 de la mañana, dio cuenta este martes de una temperatura de 10.8 grados, la humedad alcanzaba al 94% y viento del este a 15 kilómetros por hora. La marca mínima de la jornada se registró a las 5.10 de la madrugada y alcanzó a 5.1 grados.

El clima en Olavarría a lo largo de la semana plantea varios días “pasadas por agua”, que iniciarán con hasta un 40% de probabilidades de lluvias aisladas a lo largo de toda la jornada y una máxima de 16 grados.

No cambiará demasiado el panorama este miércoles, aunque las lluvias estarán presentes entre la mañana y la tarde, con marcas térmicas de entre 11 y 17 grados.

Mismo panorama hasta el mediodía del jueves, donde la lluvia dará paso a un cielo mayormente nublado, con temperatura que oscilará de 10 a 16 grados.

Mayormente nublado se presentará el viernes, con marcas entre 9 y 16 grados, idéntico panorama para el sábado, mientras el domingo se espera que la temperatura oscile entre 9 y 18 grados, con cielo parcialmente nublado.