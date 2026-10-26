Genaro, el pibe de esa zurdita que enamora

Genaro no sabe cuándo fue la primera que se puso en contacto con una pelota esa zurdita que encanta cómo los saperas y sus pungís lo hacen frente a las serpientes en la India. Su recuerdo más lejano remite a un pedacito de tierra que está frente a la casa de su abuela, en el Barrio 10 de Junio, aunque posiblemente haya sido antes de que diera sus primeros pasos.

“Empecé en una plaza frente a lo de mi abuela y yo quería patear al arco, jugar” sintetizó Genaro con la timidez propia de un pibito de 13 años que está por primera vez ante una entrevista.

El siguiente capítulo de la charla lo indagó sobre los comienzos en Ferro y fueron “los torneos con la escuelita que teníamos acá. Ahí jugábamos mucho y me gustaba jugar”.

Fue la abuela Dora la que insistió y convenció a los entrenadores de Ferro para que lo tomaran en la escuelita con 3 años -cuando la edad mínima para entrar son los 4 años- y hace tres que juega los campeonatos de divisiones inferiores, porque era imposible resistirse a la tentación de anticipar los tiempos y no sumarlo a la categoría 2012.

La ligazón con el club, donde sus entrenadores son Juan Berdún, Franco Castro y Ariel Broglia, es una herencia familiar. “Mis tíos jugaron acá y siempre venía con ellos al club”, reveló.

“Salimos campeones de un torneo en Loma Negra, pero todavía no ganamos el de la Liga” contó.

Genaro tiene pintadas las franjas celestes y blancas en el pecho, aunque estas últimas semanas su talento estuvo a disposición de la casaca roja con el escudo de la LFO. “Vestir esa camiseta fue un orgullo para mí” expresó.

En la recorrida hacia el título fueron quedando en el camino Tres Arroyos, Pehuajó, hasta las dos victorias en las finales frente al siempre difícil clásico con Tandil. “Ser campeón con Olavarría significó mucho para mí -confesó-, porque veía a las selecciones que salían campeonas, que se iban a AFA y siempre soñaba con eso. Ojalá se nos dé, podamos salir campeones e ir a AFA con mis compañeros”.

Dardo Seibel y su gente lo arroparon en la selección. “Los técnicos siempre nos respetan y nosotros tratamos de dar todo al cien” valoró y con picardía y una sonrisa respondió que “los compañeros de la selección son amigos, aunque cuando jugamos en el campeonato de la Liga alguna patadita no está de más”.

En las planillas carboneras y la selección de Olavarría dice Genaro Emanuel Quiroga, es categoría 2013 y hace unos pocos días un streamer colombiano con más de 50 mil seguidores proyectó al infinito universo virtual sus destrezas en los campeonatos de divisiones inferiores de la LFO y el certamen regional que acaba de ganar con Dardo Seibel en el banco.

En su hábitat natural, una cancha y su cancha, la de Ferro -donde fue la charla- se mostró “muy feliz con lo que me está pasando”, con su amiga la pelota jugando entre sus manos.

“A mis videos los hace mi tío, siempre voy mirando algunos y los subo. Me llamó mucho la atención la repercusión que tuvo el posteo en redes sociales, pero yo sigo entrenando acá en Ferro y feliz” acotó y narró que en la escuela (cursa segundo año en la ECEA) “mis compañeros me joden por el video que se viralizó y nos reímos en clase”.

Su ídolo y modelo es obvio: “Admiro a Messi, veo los videos, trató de copiarlo, miro todos los partidos de la selección”.

“Lo que le está pasando” como expresó, además del video, la coronación con la selección Sub 13 en Tandil (que le dio derecho a una instancia superior en Neuquén, por un pasaje a una última instancia en el predio de la AFA) son las cuatro pruebas sucesivas que tendrá en apenas un mes: empezó la semana pasada en Estudiantes, seguirá desde este lunes en Lanús, luego vendrá River y cerrará en Boca.

A modo de acotación,el padre de Franco Mastantuono se puso en contacto con la familia para decirle que “por favor, Genaro no se me puede ‘escapar’ de River”.

“En Estudiantes me sentí bien, me sentí muy cómodo. Hicimos tres entrenamientos. Un día entrené dos veces con la 2012, el otro con mi categoría y metí un gol. Yo me sentí con confianza y eso es lo que me hizo bien. La próxima semana tengo que ir a River, después tengo que ir a Lanús con chicos de Olavarría y después a Boca” resume.

Frente a todo este aluvión de sensaciones, Genaro está muy contenido por su mamá Ivana, que lo acompaña a todas las canchas: “Ella me dice que esté tranquilo y que sea feliz por lo que me está pasando”.

Sus sueños están en las mejores manos.