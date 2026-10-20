Concejal pidió informes sobre la calidad del agua corriente



El bloque Por Más Libertad en el Concejo presentó un pedido de informes sobre el plan de monitoreo interno del agua de red, a partir de los análisis de arsénico difundidos por el ITBA. En la misma línea, y tras recorrer Espigas, ingresó un proyecto para extender la red de agua potable en esa localidad.



El concejal Marcelo Petehs pretende conocer en detalle cómo se controla la calidad del agua que consumen los vecinos del Partido, con especial atención a la presencia de arsénico.



Según informó, la iniciativa "surgió a partir de los informes elaborados por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) sobre el contenido de arsénico en el agua de distintas localidades bonaerenses, que pusieron el tema en la agenda pública y generaron preocupación entre los vecinos".



A través del pedido, el bloque solicita al Ejecutivo que informe:



• Si cuenta con un plan de monitoreo interno de la calidad del agua y cómo está diseñado.

• Los resultados de los análisis realizados, en particular los referidos a arsénico.

• La frecuencia de los controles y los lugares de muestreo en la ciudad y en las localidades.

• Qué medidas y protocolos se aplican cuando se detectan valores por encima de los admitidos por el Código Alimentario Argentino.

• Respecto de la planta de tratamiento de Espigas: su funcionamiento y mantenimiento, la frecuencia de cambio de cartuchos y membranas, y la disposición final de los residuos que genera el proceso.

“El agua potable es un servicio esencial y los vecinos tienen derecho a saber qué toman. No buscamos generar alarma, sino información clara: qué se controla, cada cuánto, dónde y qué se hace cuando aparece un valor alto”, señaló Petehs.



En la misma línea, y luego de visitar la localidad de Espigas, el bloque presentó un proyecto solicitando la ampliación de la red de agua potable, "para que más familias puedan acceder al servicio en condiciones seguras". Ambas iniciativas ya fueron ingresadas al Honorable Concejo Deliberante para tomar estado parlamentario y ser tratadas en comisión.