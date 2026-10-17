Acto por el “Día de la Lealtad” empañado por la provocación de un joven libertario

El acto por el 81º aniversario del 17 de octubre de 1945 se vio empañado este sábado por la tarde a raíz de la provocación de un joven libertario, quien mientras el profesor Pedro Saino leía un discurso alusivo a esta fecha (que los peronistas reconocen como el Día de la Lealtad”) gritó “viva Milei” lo cual generó molestias entres algunos de los asistentes.
Ante el reclamo de “respeto” por parte de los militantes peronistas de menor edad (dentro de un grupo marcado por mucha gente mayor) un joven volvió sobre sus pasos, a ello le siguió un intercambio de palabras y algunas manos volaron por el aire.
La inmediata intervención de la gran mayoría disuadió al provocador, quien siguió su camino con varios acompañantes, pero pasaron no más que unos pocos segundos y retornó nuevamente sobre sus pasos para invitar a pelear.
No hubo respuesta de lado de los participantes en el acto. Pedro Saíno terminó de pronunciar su discurso y el acto se cerró con una ofrenda floral deposita ante los bustos de Juan Domingo Perón y María Eva Duarte por dos reconocidos peronistas, Héctor Diez a sus 93 años (ex secretario general de UTA) y Ricardo Amarante, quienes sufrieron cárcel y persecución luego del golpe de estado de 1955 y 1976.
El Día de la Lealtad, celebrado cada 17 de octubre, es la principal fecha conmemorativa del movimiento peronista. La jornada rememora la masiva movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo en 1945, que demandó y consiguió la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, que había sido detenido días antes en la Isla Martín García.