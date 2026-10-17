Acto por el “Día de la Lealtad” empañado por la provocación de un joven libertario

El acto por el 81º aniversario del 17 de octubre de 1945 se vio empañado este sábado por la tarde a raíz de la provocación de un joven libertario, quien mientras el profesor Pedro Saino leía un discurso alusivo a esta fecha (que los peronistas reconocen como el Día de la Lealtad”) gritó “viva Milei” lo cual generó molestias entres algunos de los asistentes.

Ante el reclamo de “respeto” por parte de los militantes peronistas de menor edad (dentro de un grupo marcado por mucha gente mayor) un joven volvió sobre sus pasos, a ello le siguió un intercambio de palabras y algunas manos volaron por el aire.