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Rugió La Galera para la II Vuelta de los Gringos Emiliozzi

La largada se realizó este sábado, poco antes de las 16, frente al Museo Municipal Hermanos Emiliozzi y luego de recorrer buena parte de la Ciudad llegó hasta el Autódromo que lleva el nombre de los más ilustres olavarrienses. Participaron más de 40 autos de época.

Sabado, 17 de octubre de 2026 a las 18:09

Por Redacción

El titular de Desarrollo de la Comunidad, profesor Juan Pablo Arouxet, bajó la bandera argentina este sábado poco antes de las 16, rugió el motor de la mítica Galera y dio comienzo la caravana de autos antiguos por la II Vuelta de los Gringos Emiliozzi, que en esta oportunidad está en el marco de los festejos por el 13º Aniversario del Museo Municipal que lleva el nombre de los olavarrienses más ilustres de la historia.

La fila india recorrió buena parte de la Ciudad para culminar con una exposición de autos en el predio donde se encuentran los monumentos de Dante y Torcuato Emiliozzi y La Galera, bajo el puente de Av. Pringles y Ruta 226.

La Galera encabezó la recorrida desde la calle Necochea hasta Brown, de allí tomó en dirección a la avenida Del Valle, Maipú, Vélez Sarsfield, costanera del arroyo hasta la avenida Colón, avenida Pringles que cede su nombre luego del puente de la Ruta 226 a la avenida  Dante y Torcuato Emiliozzi hasta llegar al Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde los autos giraron detrás de La Galera para luego regresar hasta el predio donde se encuentran los monumentos a los “Gringos”.

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