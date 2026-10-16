Quisieron escapar con elementos robados de un campo y los atraparon

En el mediodía de este jueves personal de la Secretaría de Protección Ciudadana, en conjunto con agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en cumplimiento de horas adicionales para el Municipio, llevaron a cabo la interceptación de dos personas que intentaban escapar con elementos que minutos habían sustraído de un establecimiento rural.



El episodio se inició en un campo ubicado sobre la prolongación de avenida Avellaneda, en las cercanías con el cruce con la Ruta Provincial Nº 51, donde los delincuentes lograron ingresar tras romper un candado.

La alerta acerca de los movimientos realizados por los desconocidos fue recibido en el Centro de Operaciones y Monitoreo del Municipio, desde donde se comunicó la novedad al personal que realiza tareas preventivas en territorio, como así también a los operadores que llevan adelante el seguimiento de las cámaras de seguridad ubicados en puntos estratégicos del Partido.



Gracias a esa tarea se logró detectar cómo una camioneta con un carro, coincidente con las descripciones aportadas, ingresó al casco urbano de la ciudad por el puente Hermanos Emiliozzi, para luego acceder al barrio Isaura.



Esa información fue clave para lograr interceptarlos minutos después y recuperar además todos los elementos sustraídos.



Los acusados, de 28 y 49 años respectivamente, se encuentran aprehendidos y a disposición de la fiscalía en turno, la UFI 7 del Doctor Christian Urlézaga. Entre los elementos recuperados se encuentran un carro de arado, una mesa de trabajo, ruedas y hasta una reja, entre otros elementos.

