Jaime Azzato, Franco Corrales e Isaías García jugarán la Messi Cup

Los sueños se siguen sumando a pasos agigantados para Jaime Azzato, Franco Corrales e Isaías García. Los tres pibitos surgidos de las divisiones inferiores de Embajadores, que son parte del elenco estable de la octava división de Boca, viajarán este 24 de octubre con la delegación xeneize que tomará parte de la II edición de la Messi Cup.

El certamen, que en su primera edición fue ganado en 2025 por River Plate, se desarrollará entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre y cuenta con la presencia de 16 equipos y una programación total de 48 partidos.

Boca compartirá el Grupo “D” con el Manchester City, Flamengo de Brasil y el Cornelliá de España, propiedad de Leo Messi. Debutará el 25 de octubre a las 16.30 hora del este de los Estados Unidos (una hora más en la Argentina) ante el elenco inglés; volverá a jugar el 26 de octubre a las 15 hora local ante el Cornelliá y cerrará la participación en la fase de grupos el 27 de octubre a las 13.30 hora de Miami ante el Flamengo de Brasil.

El Grupo “A” estará conformado por el primer campeón, River Plate, más Chelsea de Inglaterra e Inter de Milan; en Grupo “B” lo integrarán Arsenal de Inglaterra, Palmeiras de Brasil, FC Barcelona y Newell’s Old Boys de Rosario y el Grupo “C” por el anfitrión Inter de Miami, Benfica de Portugal, Atlético de Madrid e Independiente del Valle de Ecuador.

El miércoles 28 octubre se disputarán los partidos de cuartos de final por la Copa de Oro entre los dos primeros de cada grupo y los cuartos de final de la Copa de Plata entre lo que finalicen en el tercer y cuarto lugar en cada una de las zonas.

Para el jueves 29 está prevista una jornada de descanso y entre viernes y domingo 1 se definirán el certamen tanto para la Copa de Oro como la Copa de Plata. La final de la Copa de Plata está prevista para las 13 hora local y la final de la Copa de Oro para las 17.