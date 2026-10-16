La vía de la Justicia es la única salida para los trabajadores despedidos de Galasur

Cuatro ex trabajadores de Galasur -tres del rubro minería y una empleada del convenio empleados de comercio- se reunieron este viernes con el titular del Ministerio de Trabajo Lucas MIriuka en busca de asesoramiento ante los reiterados incumplimientos de la empresa.

Dos de ellos, Roberto Casas y María Zaldúa, explicaron por la situación que están atravesando antes de ingresar al edificio donde se encuentran distintas reparticiones del gobierno de la Provincia, sobre la avenida Junín.

Casas, con una década de antigüedad en Galasur, se desempeñaba como supervisor de mantenimiento. “Nos despidieron el 2 de septiembre, atravesamos por una conciliación obligatoria que no llegó a buen término para algunos compañeros, el 1 de octubre nos comunicaron por carta documento que estábamos totalmente desvinculados de la empresa y en la misma nos decían que a las 72 horas teníamos la liquidación a nuestra disposición. Estamos a 16 de octubre, no tenemos ninguna respuesta y pedimos solamente que nos paguen lo que nos corresponde” planteó.

María Zaldúa se desempeñaba como administrativa. “Es una situación muy complicada. Nos dejaron a la deriva, no tenemos respuestas de la empresa, al sindicato tampoco le están dando respuestas. Nosotros lo único que queremos es una respuesta, porque no nos abonaron ni siquiera lo que nos correspondía en la conciliación obligatoria” dijo.

“Dimos varias opciones a la empresa para que nos pague la indemnización y no llegamos a ningún acuerdo” acotó.

Luego de ingresar al edificio los cuatro trabajadores fueron atendidos de inmediato por el Dr. Miriuka. La reunión se prolongó por más de media hora en la oficina del funcionario y al cabo de ella éste reveló el contenido del asesoramiento.

“Estamos en una situación bastante complicada, porque la empresa se había comprometido en las audiencias de conciliación que tuvimos con sindicatos a pagar el 245 a un grupo de trabajadores y estaba pendiente ese 50% de indemnización al resto. Al día de hoy no se presentó a firmar los acuerdos y no pagó ese 247” marcó.

“Galasur reincorporó a algunos trabajadores, pero al resto que les tendría que haber pagado el total de la indemnización y a los que le tendría que haber depositado el 50% no lo hizo. Puso a los trabajadores en esta situación de vulnerabilidad que nos tiene otra vez interviniendo” añadió.

Miriuka, ante este panorama, formuló su asesoramiento a los trabajadores: “Les explicamos que, si bien vamos a continuar acompañándolos, esta instancia de diálogo ya está bastante complicada, porque la empresa no cumplió. La mayoría de los trabajadores entienden que van a reclamar ante la Justicia, y con derecho, el pago de estas indemnizaciones, que además les corresponden”.

En cuando a los tiempos judiciales, sin bien prefirió no invadir otras áreas, comentó que “cuanto antes lo hagan es mejor. La situación es bastante apremiante y deben iniciarlo. Cada uno tiene su abogado y nosotros les brindamos nuestro asesoramiento. Uno de los trabajadores ya está asesorado por un abogado sorteado por parte del Ministerio, totalmente gratuito y el consejo es que ya vayan a reclamar lo que les corresponde por vía de la Justicia”.