Estudiantes debutó como local en el Torneo Federal de Clubes

En la tarde de este jueves, Estudiantes completó la 2° fecha del certamen organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana y fue con empate en su debut como local.

El “Bataraz” igualó 1-1 frente a Ferrocarril Roca de Las Flores en el estadio central del Parque Guerrero, en un encuentro intenso y muy disputado de principio a fin.

Luego de un primer tiempo parejo, en el que ambos equipos protagonizaron un desarrollo de mucha lucha y pocas concesiones, las emociones llegaron en el complemento.

Salvador Casiraghi abrió el marcador para el “Bata” con un potente zapatazo que le permitió al conjunto local ponerse en ventaja. Sin embargo, la visita consiguió la igualdad y selló el resultado definitivo.

El próximo desafío para el único representante de Olavarría en la competencia será la tercera fecha, cuando Estudiantes visite a El Taladro de Las Flores la próxima semana, para continuar su recorrido en la Zona 5 del certamen y sumar una nueva experiencia competitiva en su camino de formación.

Fuente: prensa CAE